El Concello de A Estrada invertirá 66.000 euros en la mejora del albergue de Sabucedo

«Mil primaveras máis para a Rapa». Citando a Álvaro Cunqueiro, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, hizo referencia a la reciente catalogación de esta tradición secular como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, el máximo distintivo otorgado por la Xunta de Galicia, que garantiza su protección y continuidad. Durante la presentación oficial, celebrada ayer en el curro de Sabucedo, y de cara a esta nueva edición que tendrá lugar del 4 al 7 de julio –la primera ya con dicha distinción–, el regidor anunció además una partida de más de 66.000 euros destinada a mejorar las instalaciones del albergue de la aldea, que posteriormente será entregado a la Asociación Rapa das Bestas para que se encargue de su gestión.

La financiación, según explicó el mandatario local, proviene de una subvención del GDR, y se invertirá en actuaciones como la reparación del envolvente del inmueble –que presenta importantes filtraciones y humedades–, la adecuación de los acabados interiores y la instalación de placas solares, con el objetivo de aumentar la eficiencia energética del edificio.

En su intervención, Louzao también agradeció a la Xunta de Galicia haber cumplido su promesa de declarar BIC la Rapa das Bestas antes de la edición de 2025. Un agradecimiento al que se sumó el presidente de la asociación organizadora, Paulo Vicente, quien destacó: «Sempre hai novidades, e nesta ocasión temos a mellor, que é que a Rapa xa sexa BIC inmaterial». Vicente quiso extender su gratitud a las demás administraciones –la Diputación de Pontevedra y el Concello de A Estrada–, y señaló especialmente sobre este último: «Cos novos tempos chegan novos retos, como actualmente están sendo a seguridade, cuestións relacionadas con riscos laborais e a adaptación á era dixital. En todo isto, a axuda do Concello é fundamental».

El representante estradense tampoco quiso olvidarse de las empresas patrocinadoras, como Estrella Galicia, representada en el acto por Cristina Camosa, responsable del área de Gastronomía en la entidad.

A la cita inaugural acudió también el presidente de la Diputación, Luis López, quien destacó el valor de esta tradición –una de las más antiguas de Galicia– y su papel en el replanteamiento del modelo turístico de las Rías Baixas, apostando por la descentralización y poniendo en valor el potencial de los concellos del interior. En el marco de esta apuesta por el rural, López anunció que las obras de renaturalización en la Carballeira do Campo do Medio ya están adjudicadas y comenzarán previsiblemente en septiembre, para no interferir en el desarrollo de la Rapa.

El proyecto, dotado con una inversión de 48.000 euros, permitirá recuperar y poner en valor este espacio natural emblemático, mejorando tanto su funcionalidad como su integración paisajística. La intervención contempla actuaciones respetuosas con el entorno, como la retirada de elementos degradados, la mejora de accesos y la plantación de especies autóctonas adaptadas.

Finalmente, Carmen Pita, directora provincial de Turismo de Galicia, se sumó a la valoración positiva del resto de representantes políticos, poniendo de relieve su notable atractivo turístico, capaz de despertar el interés de visitantes de todo el mundo. Además, agradeció a la Asociación Rapa das Bestas y a los vecinos de Sabucedo la labor que realizan durante todo el año para cuidar las manadas salvajes y proteger esta tradición, transmitiéndola de generación en generación y haciendo posible que perdure viva en el tiempo.

200 medios acreditados y página web

Esta edición de la Rapa das Bestas de Sabucedo marcará un antes y un después gracias a la creación de una innovadora plataforma museográfica virtual. Con un presupuesto cercano a los 220.000 euros, este proyecto busca convertir la Rapa en un recurso turístico sostenible y accesible durante todo el año, acercando su historia y cultura a un público mucho más amplio y diverso.

Para lograr este ambicioso objetivo, se contempla el diseño, suministro e instalación de 61 elementos de señalización inteligente a lo largo de los itinerarios peatonales relacionados con la fiesta y su entorno. Estos dispositivos interactivos estarán equipados con tecnología avanzada, como códigos QR y conexión a plataformas digitales, que ofrecerán a los visitantes información detallada y contextualizada sobre los diferentes aspectos de la Rapa das Bestas. Además, se facilitará el acceso a contenidos multimedia en varios idiomas, con el fin de hacer la experiencia inclusiva y enriquecedora para turistas de todo el mundo.

Paralelamente, se desarrollará un software basado en la nube que funcionará como el núcleo de la plataforma museográfica virtual. Este entorno digital permitirá a los usuarios acceder a una amplia variedad de materiales audiovisuales, recreaciones en 3D, mapas interactivos, testimonios orales y documentos históricos vinculados a la Rapa das Bestas. En otro orden, su atractivo a nivel documental queda constatado un año más con la acreditación de más de 200 medios de comunicación y digitales llegados de cuatro continentes para contar e inmortalizar esta tradición con siglos de historia.