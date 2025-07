A Romaría da Fervenza volve o 20 a Escuadro con seis agrupacións

A Romaría da Fervenza de Escuadro celebra a súa undécima edición o domingo 20 de xullo. Seis grupos de música tradicional tocarán desde o mediodía: Agrupación de Acordeóns de Lalín, Lume na Lareira, Pandereteiras Ponte da Prata de Botos, Os Pereiriños de Curantes, Pau de Buxo de Saídres e o anfitrión O Son da Fervenza. Haberá xantar popular e unha xuntanza cabalar.

O menú será servido polo Mesón A Roda, de Rodeiro, e constará de empanada, churrasco mixto, patacas fritas, ensalada, pan, postre, café con gotas e licores. O prezo é de 25 euros para persoas adultas e de 10 euros para menores ata 10 anos. Haberá tamén pulpeiro. As reservas xa están á venda nos restaurantes La Txapela, de Silleda; A Devesa e A Taberna de Graba, nesta parroquia; María Luisa, en Senra (Escuadro); A Dama do Río (O Foxo da Estrada); e Bar Atly, na Bandeira.

José Filloy, de O Son da Fervenza, e Óscar Otero, de Cabaleiros da Fervenza, presentaron onte o cartel no Concello de Silleda. Acompañáronos a alcaldesa, Paula Fernández Pena, e as concelleiras Mónica González Conde (Cultura e Turismo) e Ángela Troitiño Gil (Benestar), que destacaron o esforzo da organización deste «certame singular polo entorno no que se celebra, que tamén é un dos protagonistas desta xornada». Posta en valor en 2013 coa creación dun roteiro e a recuperación dun muiño, a Fervenza de Férveda é un dos reclamos turísticos de Trasdeza.