O Galaico Brass Festival ofrece seis concertos no CEIP de Merza

A parroquia cruceña de Merza volve ser a sede, un ano máis, do Galaico Brass Festival, que nesta edición vai celebrarse entre o domingo, día 6, e o venres da semana que vén, 11 de xullo. O certame, que pode presumir de ter unha relevancia internacional, está organizado pola Asociación Cultural MerzaBrass e conta coa colaboración da Xunta de Galicia, da Deputación de Pontevedra e do Concello de Vila de Cruces, por iso a súa programación foi presentada onte polo director do evento, Pablo Fernández, acompañado polo alcalde, Luis Taboada, e polo edil de Cultura, Julio López.

O Galaico Brass Festival combina un curso formativo intensivo de música de metais, no que participa máis dun cento de estudantes e docentes de prestixio mundial, con concertos no antigo CEIP de Merza. Todos os recitais serán ás 22.00 horas, agás o do xoves 10 de xullo, programado para as 20.30. Así, este domingo, día 6, abre o ciclo de recitais o quinteto estadounidense Boston Brass, que está considerado un dos grupos máis recoñecidos do mundo e cun repertorio dende a música clásica ao jazz. O luns 7 actúan Artistas del Gremio, un grupo aragonés que combina a música «co humor, enerxía e interacción co público», como sinalan dende a organización.

O día 8 o público poderá disfrutar dunha noite de improvisación e talento local grazas a unha jam session de Merza Brass.

Recital da Artística

Xa pasado o ecuador do programa, o mércores 9 subirá ao escenario a Banda Artística de Merza, a máis antiga de Galicia (en 2028 cumprirá 200 anos), para actuar xunto aos solistas internacionais Adam Rapa e Sergio Carolino. O público que acuda poderá comprobar qué ben maridan a tradición galega e o virtuosismo contemporáneo. O xoves 10 a música correrá a cargo da Real Filharmonía de Galicia, baixo a batuta de Sebastian Zinca. Durante a súa actuación, participarán solistas de renome como Marta Isabella Montes e Iago Bernat (trompas); Isobel Daws e Ian Bousfield (trombón), ou Jeroen Berwaerts (trompeta). Interpretarán obras de Joseph Haydn, Antonio Rosetti ou Nino Rota, entre outros. Para rematar, o venres 11 clausura o certame o Galaico Brass Ensemble, integrado por músicos da Artística de Merza e profesores do festival.

Toda a información sobre o festival e as entradas dos concertos (xa á venta desde o pasado 23 de xuño) está dispoñible na páxina web www.galaicobrassfestival.com. A organización engade, sobre o curso formativo, que está aberto tanto a alumnado activo como a oíntes, «ofrecendo unha oportunidade única de formación e intercambio artístico nun entorno privilexiado».