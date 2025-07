Os curmáns de Rivis Barbers xa están de volta

Álex Rivadulla Fins e Pedro Villamayor Rivadulla son dous estradenses que son moito máis que dous barbeiros. Son curmáns, amigos, socios e, desde fai unhas semanas, emprendedores. Un levaba cinco anos traballando para outra firma coñecida na vila, e o outro comezou na mesma 2 anos despois, onde se deixaron a pel como se do seu propio local se tratara. Tras moito pensar, deron o salto ao mundo empresarial con ilusión e moita axuda familiar, para poñerse á fronte da súa propia barbería: Rivis Barbers.

Este non é un nome calquera. É unha homenaxe á familia Rivadulla, unha longa saga de traballadores moi coñecida na vila. «O noso avó foi barbeiro e panadeiro, e moitos dos seus irmáns tamén foron barbeiros. A barbería do noso primo Alfonso tamén está na Estrada, ademais de que moita da nosa familia ten negocios xuntos, poderíamos dicir que isto o levamos no sangue», conta Pedro, emocionado por tódalas persoas que teñen detrás.

«Eu levaba xa un ano rompéndolle a cabeza ao meu primo para montar algo xuntos», confesa Álex. «Sempre soubemos que, se montabamos algo, tiña que ser entre nós», engade o seu primo. A decisión de emprender madurouse rápido pero con convicción. «Foi todo moi áxil porque nos entendemos moi ben e a nosa familia axudounos moitísimo. O local montouse nun tempo récord, só estivemos 4 meses parados, grazas tamén a toda a xente que nos botou unha man: fontaneiro, electricista, pintor… sen eles isto non sería posible», recoñecen con gratitude.

A experiencia acumulada foi clave: «Cada cliente que cortabamos na outra barbería, desde nenos de dous anos ata señores de noventa, foi unha lección. Aprendemos tanto dos cortes como do trato persoal», explican. «Os clientes de sempre e o apoio da nosa familia foron e son parte esencial nesta decisión, isto tamén o fixemos por eles», afirma Pedro.

A confianza e a sinerxía entre primos é absoluta. «Tiñamos claro que se montabamos unha barbería, sería xuntos. Cada un ten cousas boas e malas, pero complementámonos perfectamente», din. «Se un falla, o outro cúbreo, e os clientes o aceptan encantados. É un orgullo que confíen en nós por igual», apuntan.

O novo establecemento, situado na esquina da Rúa Justo Martínez na Estrada, destaca xa dende a fachada: «É moderno, amplo e con personalidade. Queremos que sexa diferente, acolledor e cómodo. Ten dúas plantas, e arriba estamos preparando unha sorpresa para máis adiante... pero iso xa o contaremos», adiantan entre risas.

Un dos elementos cos que queren diferenciarse será o uso dunha aplicación para reservar cita: «Queremos facilitar o proceso. Cada vez máis xente usa o móbil para todo, e reservar pola app é sinxelo e rápido. Iso si, tamén seguimos atendendo chamadas para quen o prefira», aclaran.

En canto a servizos, ofrecen «de todo e para todos». Desde cortes infantís ata adultos, barbas, estilos modernos e clásicos. «Aquí atendemos a calquera: desde bebés de 1 ano ata señores de cen anos. Non facemos distincións», apuntan. «Queremos que esa media hora ou 45 minutos ou o tempo que pase aquí o cliente sexan o mellor momento do seu día, onde ao rematar se vexan ben», sinala Villamayor. Terán prezos adaptados para os diferentes públicos, con descontos para os menores e xubilados, cunha aposta clara polo trato personalizado e o ambiente próximo. «Queremos que a xente se sinta como na casa», resume Rivadulla.

O salto de empregados a donos foi importante, pero non lles colleu desprevidos. «Xa na etapa anterior traballabamos como se o local fora noso. Agora veñen outras preocupacións, pero estamos preparados: con responsabilidade, traballo e ilusión», di Álex. «Sabemos que ao principio será duro, pero temos gañas e iremos aprendendo cada día», asegura Pedro.

Rivis Barbers abre as súas portas cunha xornada especial o sábado ás 20.30 h, para que quen queira se achegue a coñecer o seu novo local. A semana seguinte, o luns 7 de xullo, comezarán a atender coas primeiras citas, que xa poden reservarse a través da aplicación ou por teléfono. Para rematar, Álex invita comentando que «as portas están abertas para todo o mundo. Queremos que a xente veña, probe, e se sinta cómoda». «É un soño feito realidade, grazas a todos os que nos acompañaron ata aquí», conclúe o seu primo, orgulloso.