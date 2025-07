Catro días de música e diversión en Vilatuxe

Onte comezou o Campamento da Banda de Música de Vilatuxe, que volta ao CEIP Vicente Arias de la Maza na súa novena edición. Terá unha duración de catro días e inclúe servizo de autobús dende Lalín. Este ano contarán con 110 alumnos, cifra histórica. Os instrumentos máis solicitados son os de vento: o clarinete, o saxofón, a frauta e a trompeta. O campamento dura todo o día, dende as 9:00 ás 22:00 horas, comezan coas clases individuais, as colectivas, masterclass e ensaios seccionados, pasando polo almorzo e merenda (incluídos no prezo da actividade). Á tarde, ademais do ensaio grupal para o concerto final, tamén desfrutarán de actividades lúdicas, de ocio e deportivas e incluso dunha proxección audiovisual. Este proxecto de aprendizaxe musical está feito para todo aquel que lle encante a música, de feito nesta edición os seus alumnos máis pequenos teñen seis anos e o máis grande ten 38. A organización apunta a que 45 dos seus alumnos son de fora do Concello: de Silleda, A estrada, incluso Ourense e A Coruña.