Un BIC como escudo

Las reacciones a la declaración de la Rapa das Bestas como Bien de Interés Cultural (BIC) no se hicieron esperar y todas ellas contaron con un donimador común, la importante protección que esta catalogación aportará a esta milenaria tradición, a sus «bestas» y a su entorno. «Después de siete años de trámites y uno de espera, estamos muy contentos», manifestó ayer el presidente de la asociación Rapa das Bestas, Paulo Vicente Monteagudo, quien destacó el hecho de contar a partir de ahora con una «máxima protección».

«Esto va a ayuda a proteger nuestra tradición, nuestra relación con las bestas y nuestras costumbres», afirmó, «pero también es una forma de consolidar la Rapa como un ente cultural de Galicia, como una práctiva acorde al siglo en el que estamos, con respeto por los animales». Pero además, esta declaración como BIC también supone un escudo para proteger a las bestas y por lo tanto el entorno en el que viven, «ya que si no hay bestas, no hay Rapa, así que tenemos que cuidar su hogar», manifestó Paulo Vicente, en una declaración que apunta directamente a la lucha que la asociación y los vecinos mantienen con los parques eólicos que amenazan el hábitat de sus caballos salvajes. «Esto figurará en todas las alegaciones a los proyectos eólicos en nuestra zona», apuntó. «Ahora solo nos queda ser declarados Patrimonio de la Humanidad. Eso ya son palabras mayores, aunque siempre fuimos muy echados para delante», sentenció.

Por su parte el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, aplaudió y agradeció públicamente que el Consello da Xunta aprobase la declaración de la Rapa das Bestas de Sabucedo como BIC de carácter inmaterial. El regidor resaltó la importancia que este reconocimiento tiene en términos de “preservación” y protección, “para que esta fiesta siga existiendo tal y como nos la transmitieron nuestros ancestros”.

Louzao remarcó que el hecho de que la Xunta culminara el expediente, iniciado en 2024, para declarar BIC la Rapa comporta una “máxima protección” institucional “para las bestas, para la tradición en sí y para el entorno en el que viven estos animales”.

“Tenemos que celebrar este acuerdo y, como alcalde, quiero agradecerle a la administración autonómica que atendiese a la singularidad de nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional”, continuó el jefe del ejecutivo local. “Lo que se nos entregó a nosotros tenemos que preservarlo para las generaciones futuras”, señaló el alcalde, que consideró que esta catalogación constituye, en este sentido, “la máxima garantía”.

“Estamos ante una manifestación cultural que nace en el rural y traspasa todas las fronteras”, continuó el mandatario, que recordó que la llegada del BIC para Sabucedo se produce a las puertas de que arranque la presente edición de la Rapa. “Celebraremos como se merece esta Rapa con el pueblo de Sabucedo y con todos los vecinos y visitantes que se acerquen a disfrutar de nuestra tradición»..

Louzao apuntó también que, aunque la declaración del Rapa das Bestas como BIC es algo que se lleva años persiguiendo, esta iniciativa encontró «el impulso e implicación de la Asociación Rapa das Bestas y del propio Concello de A Estrada, viéndose en 2024 un ánimo decidido a esta tramitación».

Estas manifestaciones tuvieron su contrapuntos en las realizadas desde el BNG. El portavoz nacionalista, Xoán Reices, recordó que su partido fue «clave» para conseguir que la Rapa das Bestas fuese declarada como BIC, con constante requerimientos ante la Xunta de Galica. Reices aguarda a que este demandado reconocimiento ayude a la lucha contra la proliferación de proyectos eólicos en los montes de la zona.

Un centenar de caballos ya aguardan en el cierre de O Castelo

Como es habitual, vecinos de Sabucedo llevan semanas de trabajo para ir agrupando a las «bestas» para la Rapa. Según explicó Paulo Vicente, estos trabajos se centraron en los montes más alejados, a los que es imposible ir en la «baixa» del viernes. Por este motivo, ya se fueron recogiendo las manadas de los montes Cádavo, As Lamas, Panzadoira y Souto. Se trata de zonas duras, en las que es complicado trabajar. En total, según sus cálculos, han conseguido reunir ya a un centenar de «bestas» en el cierre de O Castelo. Por supuesto, todavía queda el trabajo en los montes más cercanos como Montouto, Peña Cebral, A Conla o As Quintas. Desde la Rapa das Bestas recuerdan que hay unos catorce machos en los montes de la zona y por lo tanto unas catorce manadas. Es complicado sin embargo reunirlas a todas para una Rapa das Bestas. Mientras se juntas las «bestas», en el Campo do Medio ya comienza el moviendo, con la instalación de puestos y el montaje de las tiendas de campaña.