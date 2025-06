Penúltima etapa do Camiño dos Faros para Roteiros de Lalín

Un grupo de 25 sendeiristas de Roteiros de Lalín percorreu onte, domingo, unha nova etapa do Camiño dos Faros entre Cabo Touriñán e a praia do Rostro, de 19 quilómetros. A Costa da Morte estaba especialmente fermosa e ofreceulles aos camiñantes todos os seus encantos. Pasaron pola praia de Nemiña e finalizaron a andaina na do Rostro, que poden catalogarse entre as mellores de Galicia. So lles resta a derradeira etapa, na que chegarán a Fisterra.