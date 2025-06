O PSOE esixe un prazo cos Baños de San Xusto

Desde o PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade lamentan profundamente que un tema tan serio como o aproveitamento do recurso público dos Baños de San Xusto, inaugurados en 2021 e que levan máis de 4 anos sen funcionar, se trate con frivolidade por parte do alcalde, Jorge Cubela. «Xa non se trata de erros, senón de manipulación deliberada. Sabemos que os prazos son longos, pero mentir sobre eles para quedar ben é un insulto á intelixencia da veciñanza», engadiu a portavoz socialista Ana Couto.