Natalia Boedo, experta en K-pop: «La música coreana cada vez tiene más tirón»

-¿Qué le trajo al X Fest de A Estrada?

-Vine a dar una pequeña charla sobre el K-pop desde Pontevedra, que es un estilo de música que nació en el 92 a raíz de la cultura americana, de grupos de chicos como los Backstreet Boys, y como se popularizaron tanto, Corea decidió hacer sus propios grupos. También expliqué algunos trucos a la gente que quiera empezar a comprar discos, artículos exclusivos o entradas para conciertos. Además, traje parte de mi colección personal de K-pop para exponerla. Es la primera vez que hago algo así en Galicia.

-¿Qué tipo de artículos enseñó en esa muestra?

-Había discos, álbumes, peluches, objetos exclusivos difíciles de conseguir… Todo comprado directamente desde Corea. Para eso tengo una dirección coreana que me permite hacer pedidos allí y luego los traigo a España. Mucha gente se sorprende cuando ve cosas que aquí no hay.

-¿Participó también como jurado en el concurso de baile?

-No, no me considero experta en baile (risas). Mi función es más bien poner la música, acompañar la competición y dar apoyo a los interesados en todo lo relacionado con el K-pop. Lo mío más bien fue la parte informativa y organizativa del tema.

-¿Qué es lo que más le atrae del K-pop como fenómeno cultural?

-Además de que venden una imagen muy cuidada, de chico o chica ideal, lo más importante es que muchas canciones tienen letras que conectan con la gente, incluso sin entender el idioma a veces.

-¿Cómo es la comunidad del K-pop en Galicia? ¿Tiene tirón?

-Hay bastante gente a la que le gusta, pero la mayor parte de la comunidad está fuera de Galicia, en ciudades grandes Aquí hay menos eventos, por eso me hizo mucha ilusión estar ayer en el X Fest en A Estrada.