«Hay esperanza de que este año sea poco problemático en las granjas por EHE»

Entramos en la época de mayor riesgo de contagio de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) por la mayor actividad del mosquito que la transmite. ¿Se puede hacer una previsión de cómo será la campaña?

La EHE sigue siendo una enfermedad con bastantes incógnitas, especialmente el serotipo 8 presente en Europa. Si bien es entrado el verano cuando suelen presentarse los picos, el hecho de no existir hasta el momento notificaciones en el sur de la península nos permite tener esperanza de que no sea un año muy problemático, especialmente en aquellas comarcas ya afectadas con anterioridad. Aún así, desconocemos la duración efectiva de la inmunidad natural.

¿Hasta qué punto será determinante la generalización de las vacunas para su control?

Hasta el momento no podemos decir que se haya realizado una vacunación masiva del bovino, pero no cabe duda de que ante la aparición de rebrotes es muy aconsejable anticiparse con inmunizaciones. No solo para prevenir la mortalidad, sino que es más importante por los efectos asociados y las pérdidas productivas.

El sistema público de salud lleva tiempo alertando de que el cambio climático está desplazando mosquitos portadores de enfermedades que antes considerábamos ‘tropicales’ hasta España y Galicia y aconsejan irnos preparando para esta nueva realidad. ¿Ocurre lo mismo en la veterinaria?

Sin duda, y también en nuestro campo llevamos años alertando de un riesgo más que real. Ejemplos en España hemos tenido no solo con la EHE, también con la viruela ovina o los diferentes serotipos de lengua azul que nos han afectado o afectan en estos últimos años. Además, al cambio climático hemos de sumar otros factores como el constante incremento en movimientos tanto de animales como de personas y mercancías, con el riesgo de transmisión de enfermedades que ello supone. Y últimamente no cesan. Otra de las ‘tradicionales’ en el listado de riesgo, la dermatosis nodular contagiosa (DNC), acaba de diagnosticarse en Cerdeña.

¿Es peligrosa esa DNC? ¿Ya la sufrimos en Galicia?

La DNC nunca ha sido diagnosticada en España. Su presencia tradicional es en Africa. Es vírica, no zoonótica, afecta al bovino, puede transmitirse por artrópodos o por contacto directo y es de declaración obligatoria y categorizada como A+D+E en el Reglamento UE2018/1882, lo que implica erradicación y restricciones en los movimientos. Por lo tanto, si bien existe una vacuna que podría usarse como medida de urgencia, implicaría probablemente vaciados sanitarios e inmovilizaciones de ganado.

Sin afán de alarmar… ¿existe alguna enfermedad concreta del ganado propia de otras latitudes y que preocupe aquí o se esté vigilando? Ya se escuchan nombres africanos como Fiebre del Valle del Rift…

Son varias las enfermedades objeto de programas de vigilancia en la UE, destacando sin duda las de carácter zoonótico (transmisibles al ser humano) pero también aquellas que afectan gravemente a la sanidad animal o incluso por su relevancia comercial (limitaciones en los movimientos) y, en todo caso, con graves pérdidas económicas para el sector. Por todo esto es esencial extremar las medidas de bioseguridad, una detección precoz y evitar la propagación.

Por cierto, ¿hay otros vectores de contagio de nuevas enfermedades de nuestra cabaña ganadera más allá de los mosquitos? ¿Desde Asia o Sudamérica por vía portuaria, por ejemplo?

Sí. Son bastantes los artrópodos implicados en vehicular enfermedades (EHE, lengua azul, dermatosis nodular...), pero existen también otras vías de transmisión como pueden ser animales, alimentos u otras materias orgánicas de origen animal como cuero, lana... Y todo lo anterior es susceptible de atravesar con bastante facilidad fronteras. De ahí, la importancia en los sistemas de vigilancia y control, que a nivel de cada ganadero también deben existir. Es lo que llamamos bioseguridad.

¿Es la fauna salvaje un potencial riesgo? Por ejemplo, en el caso del porcino, hay mucho temor al jabalí y la expansión de la triquinosis.

Sin duda, es otra posible fuente de transmisión o reservorio de algunas enfermedades. El mejor ejemplo en la actualidad lo tenemos con el problema de la peste porcina africana a nivel europeo, donde el jabalí juega un importante papel.

Galicia tiene hoy una de las mayores o la mayor cabaña de ganado vacuno de España. ¿Cuáles son las principales enfermedades de las vacas aquí?

Galicia constituye un ejemplo en la aplicación de programas sanitarios a nivel nacional, estando a la cabeza en el control de bastantes enfermedades en el vacuno (Tb, IBR, BVD, Paratb…). Esto sitúa a su cabaña con uno de los mejores estatus sanitarios, pero esto no implica bajar la guardia o relajarse, más bien al contrario, es necesario continuar con todo el trabajo realizado. Además, no conlleva garantía de estar a salvo de estas enfermedades emergentes, por lo que, además de la mencionada bioseguridad, es esencial concienciar sobre la importancia de alertar de forma temprana ante cualquier sospecha en una explotación. En ocasiones existe temor por parte de algunos ganaderos a notificar, pero es importante recalcar que de ello depende el poder tomar medidas eficaces para controlar y erradicar estas importantes enfermedades.

¿Hasta qué punto debemos preocuparnos por los nuevos brotes europeos de una vieja conocida: la fiebre aftosa?

Pues, desde mi punto de vista, es la constatación de nuestra vulnerabilidad a estas enfermedades. Que aparezca la fiebre aftosa en países del centro y del norte de Europa muestra lo anteriormente mencionado en cuanto a riesgos de transmisión. Actualmente no deberían suponer un mayor peligro que al que habitualmente estamos expuestos por nuestra situación geográfica próxima a África, y más si consideramos las rápidas medidas de control llevadas a cabo.