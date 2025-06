Crespo anuncia más aparcamientos disuasorios para favorecer al comercio

Para muy poco sirvió el pleno de ayer en Lalín, una sesión en la que el gobierno volvió a descargar en la Almendra central su plan de tráfico y de humanización del centro, aunque esta semilla ya empieza a estar sobradamente tostada. Fue una propuesta del PSOE relativa a la adecuación de la calle Ramón Aller la que motivó la respuesta del ejecutivo, que persiste en su idea de desarrollar la peatonalización con calma y con pasos firmes.

Las inversiones necesarias para transformar el centro, con el Kilómetro 0 como punto de partida hacia las rúas aledañas, dependen de la concesión de unos fondos europeos que el Gobierno de España no acaba de comunicar. Mientras tanto, el alcalde, José Crespo, anunció la puesta en marcha de más aparcamientos disuasorios gratuitos [recientemente se habilitó uno en O Rodo] para que cualquier comercio o establecimiento esté a menos de 5 minutos caminando. Felicitó al edil de Urbanismo, Pablo Areán, por haber gestionado la posibilidad de, en solares privados o municipales, crear hasta 13 aparcamientos que se sumarían a los ya existentes, si bien dijo que casi seguro que no serán todos. La retirada de elementos ornamentales de rúas, reclamada por los socialistas por generar problemas de seguridad vial, también deberá esperar. Eso sí, cuando se ponga en marcha el proyecto de humanización, advirtió el alcalde, se prescindirá de ellos.

La creación de estos aparcamientos disuasorios pretende facilitar el acceso peatonal a los negocios en una localidad que, en palabras de Crespo, «no llevamos el coche hasta la cama porque no cabe». Pero además, a partir de entonces el Concello será inflexible con los estacionamientos indebidos y la presión policial aumentará, con más sanciones para los infractores.

Por enésima vez el mandatario defendió el proyecto de la Gran Praza, del que confía comience a ejecutarse en este mandato, no obstante considera fundamental la consecución del edificio del Casino. Por eso negociará con la sociedad la permuta de este inmueble, que se trasladaría a la actual Praza da Vila. Compromiso y BNG secundaron la iniciativa de los socialistas para la calle Ramón Aller y el portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, apuntó otras rúas que a su entender precisan una reforma como Pintor Laxeiro, Alcalde Ferreiro, Álvaro Cunqueiro o B.

Corrupción

La sesión se preveía muy bronca y no lo fue tanto. Instantes después del inicio del pleno el PP defendió una moción en defensa de la democracia y de repulsa contra la corrupción que afecta al entorno personal y político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tanto el portavoz del ejecutivo, Avelino Souto, como el alcalde repitieron en varias ocasiones que se trataba de una «moción de partido» y por tanto excluyeron de la quema a los representantes del PSOE en la cámara municipal. «En el pasado tocó a otros», dijo Souto, que censuró los escándalos en los que está inmerso el ejecutivo central, pidió elecciones, y acusó al equipo de Sánchez de priorizar sus conflictos internos a la gestión. «Andan os ladróns detrás dos que rouban». Así arrancó su intervención la edil del BNG, Ariadna Fernández, que reprochó al PP casos de corrupción e indicó que la sede central del partido fue comprada de forma ilegal. La portavoz del PSOE, Alba Forno, citó condenados del PP y aseguró que su grupo votaría a favor si se plantease ir contra la corrupción, sin siglas. Rafael Cuíña (Compromiso) justificó la abstención de su grupo por entender que había asuntos de más interés para los vecinos y mostró su afecto hacia la familia del PSOE lalinense.

Cuíña logró el apoyo de la corporación a su iniciativa de reforma del sistema de financiación de las administraciones locales.

El PP está en contra de que Educación asuma el Scientia

El grupo de gobierno votó en contra de la iniciativa del BNG con la que pretendían que la Xunta asumiese el centro Scientia Lalín. La concejala de Educación, Begoña Blanco, dibujó una realidad del sistema educativo autonómico que no fue del agrado de Francisco Vilariño y proclamó que la edil ni siquiera se había leído la moción. Para el nacionalista sí existe un riesgo con este centro, ya financiado en gran medida por la consellería, y por eso entiende que con su gestión pública padres y empleados del centro concertado pondrían fin a la incertidumbre con la que viven desde hace años y más ahora, tras un opaco concurso de acreedores. Blanco y también Crespo aludieron a las recientes manifestaciones del departamento dirigido por Román Rodríguez, que garantizó la actividad lectiva para el próximo curso y el mantenimiento de las unidades. El alcalde sí discutió que se permitiese a la propiedad separar en dos sociedades distintas el inmueble y la parcela de la propia actividad educativa. «La consellería, que mantuvo varias reuniones con el administrador concursal, nos aseguró que el colegio no peligra», declaró el primer edil, al tiempo que recordó que la calificación urbanística de la parcela en la que se encuentra el Scientia no permite otros usos que el actual, sin margen para la especulación inmobiliaria. Para PSOE y BNG existe un componente especulativo que no desaparece y tanto Vilariño como el socialista Anxo Álvarez se preguntan qué pasará con los salarios de profesorado y resto de trabajadores del colegio que no entran en el concierto de la Xunta. El nacionalista citó lo que había acontecido con la escuela infantil este curso.