Las celebraciones de San Paio conquistan la calle en Estada

La vibrante jornada de ayer sigue consolidando las Festas de San Paiocomo punto de encuentro para la tradición, la cultura, la música, el deporte, y sobre todo, la fiesta. A Estrada volvió a gozar de calles repletas y montones de actividades desde el amanecer hasta entrada la madrugada, donde cada rincón de la villa latió al compás de un programa festivo que sigue superando las expectativas de vecinos y visitantes.

Para no fallar a la tradición, a las 10.00 horas las bombas de palenque marcaron el inicio de la jornada con una salva sonora que resonó por todo el pueblo. Una hora después, la villa se llenaba de música y color gracias al pasacalles de la Charanga Bandiños Band y de la Banda de Música Municipal de A Estrada, que animaron las calles principales y despertaron sonrisas allá por donde pasaban. Estos últimos darían más tarde un concierto en la Praza do Concello, al que también acudieron numerosos espectadores, que disfrutaron de un repertorio variado a cargo del talento musical local.

La orquesta América cerró la noche del jueves / Bernabé

También a las 11.00 horas, pero en la Praza do Mercado, comenzaba la popular Festa da Bicicleta, un evento familiar y participativo que volvió a reunir a pequeños y mayores. En la salida se reunieron cerca de 400 ciclistas de todas las edades, pedaleando en un ambiente tan festivo como deportivo, en una cita que cumple más de 10 años. Aparte de la clásica camiseta conmemorativo, el participante de mayor edad, la bicicleta más antigua, la más original y la familia más numerosa también recibieron premios. La música continuó durante el mediodía en la Rúa Fernando Conde con la sesión vermú del Dúo Punto Zero, que animó la hora del aperitivo con sus versiones y temas para los que se quisieran animar a echar un baile.

Desfile de la Banda de Gaitas de Paramos. | Bernabé/J. Lalín

Ya por la tarde, cerca de las 18.30 horas, se esperaba a la Orquesta La Última Legión en su primera actuación del día en la Porta do Sol, pero no pudo actuar porque la colocación de uno de los altares de la procesión no dejaba sitio en la plaza para instalar el palco. Fueron de nuevo Bandiños Band y Latexo Percusión, los que a ritmo de charanga y batuka animaron las calles estradenses cuando el calor empezaba a remitir, tras toda una jornada de altas temperaturas.

De tarde, la Praza do Mercado acogía el concierto «A Música dos Valladares», y también a esa hora se celebró en la iglesia parroquial una misa en honor al Santísimo, cantada por la Coral Polifónica Estradense, en uno de los actos más solemnes de la jornada. Media hora más tarde, la Banda de Gaitas de Paramos y la Banda de Música Municipal de A Estrada encabezaron el desfile hacia la iglesia, acompañadas por la corporación municipal. A las 21.00 horas, se celebró la procesión del Santísimo por las calles del centro, en una muestra de fe que ya es tradición en la villa.

La Charanga Bandiños Band amenizó las calles. | Bernabé/J. Lalín

Ya bien entrada la noche, Tequexetéldere y A Ponte Vella celebraron la II Ruada na Estrada, una actuación con bailes nuevos que no se detuvo durante una hora. Para cerrar, actuaría La Última Legión en la Porta do Sol, que después cedería el turno al Combo Dominicano, que llenó la Praza do Concello con su ritmo y su show.

Actividades de hoy

Las tradicionales bombas de palenque volverán a sonar a las 10.00 horas, a las que acompañará una charanga. Mientras, la alameda será escenario del clásico torneo 3x3 de baloncesto. Por otro lado, el Pabellón Coto Ferreiro acogerá también la emocionante AE League de fútbol sala.

A las 12.00 y a las 20.00 horas será el pasacalles y el V Festival de Música Tradicional da Estrada, respectivamente, que estará protagonizado por la Banda de Gaitas de Barbude, Os Xeitosos, de Trazo y el Grupo Folclórico de Santiago de Custodias, de Portugal. Para reponer fuerzas, la Zona dos Viños ofrecerá una animada sesión vermú a las 14.00 horas con Suso Aboy. Por último, a las 22.00 horas tocará la Big Band Carlos Barruso en la Praza de Galicia, con un emotivo «Tributo a Frank Sinatra», a la que darán relevo Heredeiros da Crus y Gran Parada, también en el Concello y en la Porta do Sol a partir de las 23.30 horas.

El árbol que sale a bailar con las orquestas

El árbol de la Porta do Sol, impidiendo la visión.

Uno de las repetidos temas de conversación que están comentando los estradenses a lo largo de las fiestas es la problemática situación de un árbol que se encuentra en la Porta do Sol, cerca donde está la estatua del Salmón. Ya en el primer concierto del grupo Tekila, este árbol, que hace un par de años no tenía tanto follaje (que aunque algo molestaba, no quitaba mucha visión), estos días no permitía ver gran parte de la zona central del escenario de la orquesta, poniendo en una difícil situación a los artistas que se ocultaban tras sus hojas sin quererlo. Una situación similar ocurre en ocasiones con la clásica farola de la Praza de Galicia, aunque en el caso del árbol, los vecinos se preguntan si sería mejor cambiar de ubicación o a las orquestas, o trasplantar el árbol para la Praza da Feira u otro lugar.