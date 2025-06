El BNG deja el gobierno de Forcarei entre críticas a la gestión de Pichel

El BNG anunció mediante un comunicado su decisión de romper el acuerdo de gobierno que se firmó en julio de 2023 con el PSOE en el Concello de Forcarei. Los nacionalistas ya mostraron en varias ocasiones su malestar por las «decisiones unilaterales» de la alcaldesa, Verónica Pichel, con críticas relativas a aspectos clave de la gestión municipal. Ese malestar ha llevado a un punto de no retorno que deja a los socialistas en una complicada situación al frente del gobierno de Forcarei.

Tras la ruptura del pacto, el PSOE contará con cuatro concelleiros, por los cinco que tiene el PP. El BNG tendrá uno, completando el pleno municipal Rafael Fiestras como concejal no adscrito una vez que fue expulsado del PSOE a poco de comenzar su mandato. Con dos años más de mandato, Verónica Pichel tendrá que buscar apoyos para sacar adelante sus propuestas. Deberá reformar su gobierno para asumir las tareas al frente de Medio Ambiente, Normalización Lingüística e Memoria Histórica y Modernización da Administración Local que llevaba el líder del BNG, Roberto Jorge, además de ayudar en la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), Cultura y Deportes.

«Son muchas las problemáticas que llevan a esta decisión pero sobre todo está la ausencia de gobierno y compromiso del PSOE con el vecindario que votó cambio», lamentan desde el BNG. «Después de seis años apoyando la transformación en este concello sentimos que no se avanza, que no se gestiona y que no se atiende lo esencial, actuando exclusivamente en lo accesorio. Ante un gobierno así, entendemos no tiene sentido formar parte de él», arguye Jorge.

«Son muchísimos los incumplimientos con el BNG, desde la ausencia de presupuestos en seis años –añade–, al incumplimiento del acuerdo de gobierno y la no asignación de áreas o a los muchos incumplimientos de acuerdos puntuales, como puede ser la celebración del San Xoán, la falta de compromiso para financiar un estudio técnico para luchar contra la última remesa de parques eólicos que estamos sufriendo en este momento o la inestabilidad en las subvenciones a las asociaciones».

«Vemos una falta de gestión preocupante y sobre todo, falta de coordinación con las personas que estamos próximas, lo que ya llevó la que se declarase un caso de transfuguismo o el abandono de alguna concejala del gobierno», afirma. «Ante esta situación consideramos que no tiene sentido permanecer en un gobierno que ni gestiona, ni deja gestionar. En el BNG entendemos que los ciudadanos no nos eligieron para formar parte de algo así», subraya.

Los nacionalistas apuntan que salir del gobierno no es una «carta blanca para que Pichel haga lo que quiera, es una exigencia firme e inmediata de que se aprueben unos presupuestos negociados que den continuidad al servicio de ayuda en el hogar», el cual, según sus estimaciones «solo se puede mantener hasta el verano». Este servicio queda pendiente de licitar a su marcha, aunque no podrá hacerse sin presupuestos.