«Mi herramienta de trabajo cada fin de semana era un maletín lleno de CD»

-¿Cómo y cuándo comenzó a trabajar como DJ en la movida estradense?

-Empecé sobre el año 1998 sirviendo copas. Sobre el 2022, Manolo Abelleiro me ofreció ir a trabajar al Área 72. Allá fui. En aquellos tiempos estaba gente como Sole o Irene como camareras, y Josito como DJ. Yo me incorporé como camarero, aunque es cierto que ya me gustaba un poco el mundo de la música. Todo surgió un fin de año en el que Josito no estaba. Teníamos otro DJ pero en el último momento no pudo venir. Manolo dijo que no quedaba otra que no abrir. Yo le dije que no podíamos cerrar, así que me puse yo. Era una época en la que todavía se pinchaba con CD y lo hice lo mejor que pude. Al terminar ya me dijo que me quedaba como DJ del Área. Luego empecé a hacerme mi propio maletín lleno de CD, una maleta que todavía conservo en el garaje como recuerdo. Esa era mi herramienta de trabajo cada viernes y sábado.

-¿Cuánto tiempo estuvo en el Área?

-Estuve varias etapas. En una primera estuve unos cuatro o cinco años. Luego estuve otra de dos o tres. Poco más duró. Cuando cerró me fui al Pub M80, cuando lo tenía Carreira. Cuando cerró me llamó Juan. Hacía poco que habían empezado con la discoteca Nicol´s y me propuso ir para allí con ellos. En esa época también comencé a trabajar como DJ en bodas, con una empresa en la que hacíamos toda la animación. Le dábamos vidilla a las comidas y a las barras libres de la bodas. Ahora mismo estoy en el Dtres. Estoy también en una empresa que hace decoración en bodas e instalamos fotomatones. El fin de semana, si tengo tiempo, sigo pinchando.

-¿Cómo se define como DJ?

-Diría que soy un DJ de la vieja escuela. No soy de esos DJ de las generaciones actuales que trabajan mucho con mezclas y un estilo más comercial. Yo pongo el tema y no me complico la vida.

-¿Qué tipo de música es la que le gusta pinchar?

-Pues me gusta un poco que todo en la música. Me es indiferente. Como se suele decir, en la variedad está el gusto. Diría que no tengo un estilo definido. También depende de cada local. En unos sitios pinchas un tipo de música y en otros otra totalmente diferente. No es lo mismo pinchar en la Nicol´s que en el Área 72 por ejemplo. Al principio pinchaba mucha música de los 80. Luego llegó la moda del reguetón y el zumba. Para ser DJ es muy importante irse adaptando al estilo del local, a los nuevos tiempos y a lo que te va pidiendo la gente.

-El trabajo de DJ ha cambiado mucho en este tiempo.

-Mucho. Se venía de los que pinchaban con vinilos y en esa época se pasó al CD. Pero duró poco. La tecnología avanza muy rápido ahora y ya se pasó a los ordenadores con programas y música en MP3. En lo que más noté el paso del tiempo es en el cambio generacional que vas viendo. Yo pertenezco a una generación que salíamos y con el boca a boca era suficiente para juntarnos en todas partes a pesar de tener una gran oferta de pubs. Ahora todo va por Whatsapp. A las nuevas generaciones jóvenes les gusta la nueva música, aunque también se adaptan a música más antigua.

Paco Loureiro. / Bernabé/Javier Lalín

-¿Qué recuerdos tiene de la época de esplendor de la movida estradense?

-Hubo años en los que aquí venía gente de todas partes, gente de las cuatro provincias y de las grandes ciudades. Incluso venía gente de Portugal. Cuando trabajas en ese ambiente tienes contacto con gente diferente y con culturas diferentes. Eso es algo que se echa de menos. Ahora somos los de siempre. Gente del pueblo y alrededores.

-¿Lo echa de menos?

-Siempre hay un poco de morriña. En este caso tengo morriña de esos tiempos en los que podías conocer a gente nueva cada fin de semana.

-¿La gente es muy pesada con los DJ?

-No mucho. Antes puede que más. Te venía más gente a pedir que le pusieses una canción y la querían para ya. Las generaciones actuales son más respetuosas cuando te piden algo. Antes también se bebía mucho. Cuando mi generación empezó a salir lo dábamos todo. Ahora vivimos más en la época del botellón, que les sale más rentable. Luego van a los bares y toman algo, pero no tanto como nosotros. Es cierto que en nuestra época una copa te valía 300 pesetas. Volvías a casa con dinero. ¿Dónde quedó eso?

-¿Se imaginaba cuando empezó que iba a estar tantos años?

-Ser DJ es algo que siempre me sirvió para relajarme al final de la semana pero ni yo mismo me habría imaginado estar tanto tiempo. La hostelería quema y piensas en irlo dejando pero al final, pasan los años, y sigo ahí. Esto es algo que te engancha y cuesta dejarlo. No quiero renunciar a ese momento.