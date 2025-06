Inician a mellora da iluminación da Praza da Inmaculada e o seu entorno

O Concello da Estrada está executando cambios na iluminación da Praza da Inmaculada e o seu entorno, unha actuación que pretende renovar os deteriorados puntos de luz existentes neste enclave urbano e atender as peticións da cidadanía para que a zona teña unha maior intensidade lumínica.

O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, explicou que a medida afectará a todas as luminarias existentes nesta céntrica praza, que ten como gran protagonista o templo parroquial de San Paio. Algunhas delas xa foron substituídas e a medida continuará polos puntos de luz ancorados na zona de vivendas máis próxima á igrexa, así como a ambas marxes da rúa que limita coa urbanización de vivendas unifamiliares que arranca no cruce coa Rúa Catro Camiños.

O rexedor estradense sinalou que se buscaron farois que harmonicen coa contorna na que se instalan e co patrimonio existente nel. Estes puntos de iluminación estarán dotados con bombillas led para mellorar, asemade, a eficiencia enerxética.

Farois deteriorados

Tal e como recoñeceu o alcalde os farois anteriores presentaban un avanzado estado de deterioro e sinalou que os cambios que xa se levaron a cabo tiveron pronta resposta entre os veciños, que xa tiveron ocasión de trasladar ao Concello a mellora que apreciaron estes días na iluminación da Praza da Inmaculada e do seu entorno.

Esta renovación de luminarias enmárcase no proxecto de mellora realizado no centro do casco urbano. En rúas como a Calvo Sotelo xa se realizaron nas últimas semanas traballos nas luminarias existentes. No se trata de renovacións, xa que se considera que a estética destos farois é a mellor para este tipo de rúas, senón de renovación con novos paneis e dotandoos de bombillas led. Tamén se renovou fai pouco as luces led dos xardíns municipais.