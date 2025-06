«Creímos que las bombas de la mañana eran por nosotros»

Un día después del inicio oficial de las Festas de San Paio, A Estrada recibió ayer a unos visitantes muy especiales: un grupo de 31 peregrinos procedentes de Sevilla, integrantes del taller de senderismo La Cigüeña, que forma parte del Centro de Participación Activa del Mayor de Gines. Ellos vinieron a realizar el Camiño de Ignacio Taverneiro, una experiencia que reconocen les está encantando.

Entre charlas, risas y bastones, el animado y numeroso grupo hizo una parada en la Rúa Calvo Sotelo para inmortalizar su paso por el municipio, coincidiendo con el ambiente festivo de estos días. El concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, los acompañó en su visita hasta el bar As 3 Portiñas, donde los caminantes pudieron cuñar su paso por la villa y cruzar el local, símbolo de este trazado.

Este taller lleva ya 11 años realizando el camino, siempre variando la ruta y este año, gracias a la colaboración de Carlos da Barreira, que les ayudó con la organización, el grupo partió desde Salvaterra do Miño, a donde llegaron en bus desde Sevilla, tras cruzar el puente internacional desde Portugal para realizar el Camiño de Ignacio Taverneiro. «Dividimos las etapas para que no superen los 18 kilómetros, porque tenemos alguna gente veterana. Hoy hicimos la séptima jornada, desde Codeseda hasta A Estrada, y mañana dividiremos el tramo hasta Santiago en dos más», señaló Jaime Gaussí, artífice de las rutas. El grupo regresa hoy a primera hora a A Estrada para continuar desde donde lo dejaron.

El paisaje para ellos, según Fátima Martín y Luisa Fernández, responsables del grupo, está siendo uno de las maravillas de la ruta. «Nos está encantando. Hay una gran cantidad de bosques, agua, miradores... es apasionante y muy recomendable», afirmó la primera. En La Cigüeña no son nuevos en esto de las grandes caminatas. «El año pasado éramos 43, y en otras ocasiones hemos llegado a ser casi 50», cuenta Luisa Fernández. «La mayoría son personas mayores, y este año, los más veteranos tienen 80 y 83 años», comenta la sevillana, que asegura que son «todo un ejemplo de vitalidad».

Aunque no se definen como un grupo religioso, cada día sin falta se detienen a las 12.00 horas para rezar el Ángelus y cantar juntos. «Pedimos por situaciones o personas que necesitan ayuda. Es un momento muy especial para todos nosotros», cuenta Fátima Martín, que también es técnica del centro de mayores.

El paso por A Estrada les coincidió en plena celebración de las Festas de San Paio, lo que hizo la jornada aún más especial. «Nos ha sorprendido muchísimo el ambiente tan alegre y acogedor. Hasta pensábamos que las bombas que echaron por la mañana cuando estábamos llegando eran por nosotros», bromeó Jaime entre las risas de sus compañeras.

Aunque aún no decidieron cuál será su ruta en 2026, aseguran que ideas no les faltan: «Ahora toca terminar este, dejar que pase el verano y en septiembre empezaremos a trabajar en el siguiente», avanza Jaime, principal organizador. «Todos los que hicimos hasta ahora fueron espectaculares, pero es que Galicia enamora mucho», confiesa Fátima. Como despedida, Luisa desea que «el Apóstol Santiago nos dé salud y fuerza para terminarlo y poder volver el año que viene con quienes no pudieron venir este».