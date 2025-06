El BNG exige al Sergas cambios en los protocolos de asistencia sanitaria urgente

El BNG acusa al Sergas de no haber tomado las medidas necesarias para evitar más muertes como la del lalinense que falleció en el ambulatorio de Lalín en 2019 a causa de un infarto. La diputada autonómica y edil lalinense Ariadna Fernández recuerda que había presentado en noviembre del año pasado iniciativas en el Parlamento tras conocer las declaraciones del titular de Sanidade sobre la sentencia condenatoria [la familia de la víctima cobró días atrás los 20.000 euros de indemnización por pérdida de segunda oportunidad], alegando que no se descartaba una apelación que finalmente la Xunta no materializó.

Para Ariadna Fernández, la consellería no tomó medidas para evitar unos episodios que pueden repetirse pues las condiciones «son exactamente las mismas», manifiesta. Por eso, y ya en clave local, insta al gobierno municipal a que pida explicaciones a la Xunta para que proceda a corregir estas deficiencias en el sistema sanitario.