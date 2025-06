El PP de Rodeiro revela un nuevo choque entre Camiñas y Lamazares

El grupo municipal del PP de Rodeiro desvela un nuevo enfrentamiento en la junta de gobierno local del bipartido entre el alcalde, José Luis Camiñas, y su socio, Alberte Lamazares, por la concesión de ayudas económicas a la Escudería Lalín-Deza para los gastos del XXIX Rali do Cocido, que contó con algún tramo de la competición en el municipio.

El Partido Popular indicó que, según el acta de la sesión ejecutiva del 20 de junio, el teniente de alcalde solicitó la inclusión en el orden del día de un acuerdo para la subvención a esta entidad deportiva y fue interrumpido por el regidor, que le recordó que la decisión sobre los asuntos a tratar en este órgano de gobierno era de su exclusiva competencia, denegando su solicitud y dejando abierta la inclusión de esta medida para una próxima reunión.

Los populares de Rodeiro también descubren que las fuertes discrepancias entre ambos «van en aumento, se hacen cada vez más notorias» y ponen como ejemplos recientes la ruptura de la unidad de voto en la junta de gobierno sobre el concurso de la «Camburguer», la inauguración de la pista de pádel, la fiesta de Sabor Labrego, la Gala del Deporte o el anuncio de las obras del Plan +Provincia 2025 por parte de Lamazares sentado en la silla del alcalde en el salón de plenos.

Perdedores

«Todos los bipartitos de izquierdas acaban reventando por problemas internos, y Rodeiro no iba a ser diferente, pero como hicieron un pacto de perdedores sólo para que el PP no gobernara, al menos exigimos que dejen de lado sus diferencias y gestionen el Ayuntamiento por el bien de los vecinos, que no tienen por qué pagar ni sufrir sus penas», concluye la portavoz del PP rodeirense, Cati Somoza. Para los populares, este es un nuevo ejemplo de que «ni se hablan entre ellos, ni saben con qué va a sorprender uno al otro».