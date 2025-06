A Estrada e Rianxo únense para celebrar o Ano Castelao da Xunta

O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, mantivo co seu homólogo de Rianxo, Julián Bustelo, co obxectivo de establecer unha colaboración entre ambos concellos para conmemorar o Ano Castelao. A proposta xorde a partir da unión persoal e simbólica entre o rianxeiro Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e a estradense Virxinia Pereira.

«Somos dous concellos unidos por esta parella», afirmou Louzao, quen salientou a importancia de reivindicar tamén a figura de Pereira, frecuentemente esquecida. O alcalde explicou que, a pesar de que A Estrada centra este ano a súa actividade cultural na homenaxe a Avelina Valladares, non podía quedar allea á celebración do Ano Castelao proclamado pola Xunta de Galicia para o 2025, dada a pegada que o autor deixou no municipio.

As áreas de Cultura de ambos concellos xa traballan conxuntamente para artellar unha programación que non só valore a obra e compromiso social de Castelao, senón que tamén recupere e divulgue a memoria de Virxinia Pereira, compañeira de vida.

A pegada de Castelao na Estrada é evidente, con múltiples referencias patrimoniais na súa obra, como pazos, cruceiros, pontes ou a Estela de Ouzande. O autor casou con Pereira na igrexa de San Paio no ano 1912, tras coñecela nos seus anos como estudante en Santiago.

Ambos repousan hoxe no cemiterio de Figueiroa, grazas ao labor da Asociación de Amas de Casa da Estrada, encabezada por Noni Araújo, que conseguiu o traslado dos restos mortais desde Madrid e Vigo, respectivamente, para devolver á parella ao seu lugar de orixe, e recuperar a súa memoria.