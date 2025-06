«Estoy preparando las maletas para mi viaje a la eternidad»

Habando con don Elías, que es como todo el mundo le conoce, te olvidas de que estás delante de un hombre de 92 años que esta misma semana celebra los 66 años de su ordenación sacerdotal. «No tiene importancia» es lo que contesta cuando se le recuerda la fecha.

-¿Recuerda todas las parroquias que le tocó administrar?

-Estuve en muchos sitios. Estuve en Santiso, Filgueira, Monforte, O Saviñao, Cervantes y fui vicario de Lalín durante 25 años.

-¿Qué se la pasó por la cabeza cuando José Criado anunció sus 66 años desde la ordenación?

-Me acordé de que fue el día de San Pedro del año 1960. Nos ordenamos 37 sacerdotes el mismo día en una ceremonia muy bonito. Ahora esos números ya no vuelven. Recuerdo que era obispo el doctor Antonio Ona de Echave, que era un muy buen obispo y muy paternal. Después me destinaron a Cervantes durante un año. Tenía 26 años cuando me ordenaron.

-¿Cuándo decidió que sería sacerdote católico por vocación?

-Nosotros éramos familia numerosa y antes los padres querían situar a alguno de sus hijos bien fuera en un monasterio o en el ámbito religioso. Yo tenía confianza con mi cura de entonces como pasaba siempre en la catequesis. Al final, al seminario fuimos cuatro de la misma parroquia de Noceda. Los oros fueron fallando por el camino y al final sólo me quedé yo.

-¿Cómo era la vida en el seminario durante aquellos años?

-Hay que tener en cuenta que en la parroquia de Noceda llegamos a ser 12 curas vivos. Antes había muchas vocaciones porque ya le digo que las familias eran numerosas y se buscaba una salida a los hijos. Por desgracia los seminarios ahora están vacíos pero en el que yo estuve aquellos años fueron épocas muy duras, sobre todo por la mala alimentación. Tengo que decir que lo pasé muy mal.

-¿Tan malas eran las condiciones de vida de esos años?

-Yo enfermé de pulmón por falta de alimento. Eran años donde había mucha hambre y tampoco teníamos calefacción para poder sobrellevar los inviernos crudos que siempre hay en Lugo. Había que levantarse a las seis de la mañana todos los días bajo una disciplina tremenda y con todo estaba el seminario lleno. Éramos casi 500 estudiantes entre los seminarios mayor y menos de la diócesis. Y hoy en día, con toda la abundancia y el confort que existe en la sociedad, está todo vacío.

-¿Siempre fue difícil evangelizar o es que ahora no llega el mensaje a la sociedad?

-Antes había conferencias, catequesis, excursiones y muchas reuniones. Ahora no hacen caso y pasan de todo. Cuando Dios permite que la Iglesia sufra esta profunda crisis algo bueno querrá sacar de ahí. Es algo que me parece a mi. A través de la historia hubo muchas crisis en la Iglesia: papas, cismas y demás. Volvieron siempre las aguas a su cauce y yo creo que también van a volver ahora.

-¿Qué opinión le merece el recién elegido Papa León XIV?

-No lo conozco pero por ahora es demasiado pronto para saber cómo será su pontificado. Lo acaban de elegir y aún no le dio tiempo a hacer nada importante. De todas formas, yo creo que es un buen Papa. Sé que estuvo en el Perú muchos años evangelizando por aquellas montañas a caballo y no sé si también en un burro. Eso seguro que le dio mucha experiencia. Yo creo que va a seguir la estela de Francisco y aún más. Ya prometió recorrer el mundo, esos pueblos marginados y, sobre todo, donde practicar la fe está prohibido. Va a ir a México, que es el país del mundo donde más perseguidos son los cristianos, donde hay más mártires, y sin embargo donde triunfa la fe. La fe triunfa en la prueba.

-Tengo entendido que se encargó de muchas parroquias de Lalín antes de jubilarse.

-Durante 40 años llevé Santiso, Donsión, Filgueira, Moneixas, Catasós, Sello, Palmou y Erbo. Alternaba para poder llevarlas todas. Había mucha más licencia que ahora pero lo recuerdo con cariño.

-¿Qué habría que hacer para recuperar a los fieles perdidos?

-Son muchas las dificultades. Hoy es está en contra de los valores morales porque se perdieron. Y, claro, falla la familia. Tampoco hay que perder de vista el materialismo tremendo actual. La gente yo pienso que no cree en la vida eterna y el fallo está en las familias. Por ejemplo, en Lalín hay muchos sin bautizar porque los padres no quieren. También hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica es la más permisiva de todas. Si algún musulmán se hace católico, lo matan o lo persiguen y le hacen la vida imposible. Nosotros no. Jesucristo siempre decía «si quieres» sin obligar a nadie. Desgraciadamente, creo que los musulmanes se van a adueñar otra vez de Europa. Llevó siete u ocho siglos expulsarlos y ahora vuelven.

-¿Cómo lleva la jubilación?

-Bien. Estoy preparando las maletas para mi viaje a la eternidad. Para agosto serán 92 años y nunca pensé llegar a esta edad, la verdad. Con mi pasado tan enfermizo durante el seminario jamás podría esperar a cumplir tantos años. Y eso que en el verano en el que doctor Sendón, de Santiago, me detectó la falta de alimento, después regresé en septiembre al seminario habiendo engordado 15 kilos. Date cuenta de que yo en aquellos años paga pensión doble porque me repugnaba la comida, salía del comedor como entraba, yo no probaba nada y no sé como me mantuve vivo en esas condiciones. Así que no me quejo. De hecho, dejé las parroquias porque tenía miedo a hacer el ridículo en el altar como le vi hacer a algunos de mis compañeros después de perder facultades. Acabamos muy mermados y, todo hay que decirlo, también nos ponemos muy tercos con el paso de los años. Por eso lo dejé antes de que fuera a peor.