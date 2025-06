Adiós a 28 años de pasión por la radio

Después de casi tres décadas al lado del micrófono, Pepe Rodríguez se despide de su etapa como director de Radio Estrada, la emisora local que ha sido su segunda casa desde 1997. El próximo 1 de julio se jubila oficialmente, cerrando un ciclo profesional lleno de anécdotas, cambios tecnológicos y, sobre todo, una relación de complicidad con los vecinos.

«Case 30 anos de obra, e o balance é positivo», resume Rodríguez con la serenidad de quien ha entregado lo mejor de sí. «Houbo altos e baixos, claro, pero marcho moi contento», asegura. Desde su llegada a la emisora, vivió en primera persona la transformación del medio radiofónico, especialmente en lo técnico: «O que máis evolucionou foi a parte tecnolóxica. Empezamos con chamadas telefónicas e agora convivimos con WhatsApp, redes sociais, móbiles… Todo iso cambiou por completo a nosa forma de relacionarnos cos oíntes», explica.

Sin embargo, hay cosas que no cambian: «Sempre quixemos manter unha liña próxima, unha radio que informase e entretivese á xente da Estrada, tanto do casco urbano como do rural. Esa foi sempre a nosa meta, e creo que a conseguimos».

Es difícil escoger una anécdota a lo largo de 28 años, pero una de las más curiosas, recuerda Pepe, fue cuando consiguió entrevistar al mismo Julio Iglesias, que lo atendió encantado y hasta le envió una carta de agradecimiento: «Dixérannos que só podiamos estar cinco minutos, pero ao final chamoume el e falamos vinte».

Por último, confiesa riendo que «xa o estou botando de menos, e aínda non rematei». En cuanto a proyectos futuros, no se paró aún a pensarlo: «Agora mesmo non teño ningún plan máis alá de ir pescar». Como despedida, agradece a su equipo y su audiencia por acompañarle estos 28 años, y es capaz de resumir con una única palabra su trayectoria: «Paixón».