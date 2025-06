La Praza da Constitución de A Estrada se transformó ayer en un auténtico parque de atracciones para los más pequeños, dentro de la actividad Día del Niño, que se enmarca en el programa festivo del San Paio 2025. Como víspera al comienzo oficial de los festejos patronales, que arrancan hoy al mediodía con la lectura del pregón a cargo de María Mera y el ya tradiciona «chupinazo», el casco urbano calentó motores con esta cita enfocada al público infantil. A partir de las 17.00 horas, los hinchables instalados ante el Consistorio comenzaron a funcionar, llenándose de familias que acompañaban a los peques a disfrutar de las colchonetas y toboganes, algunas de ellas incluso acuáticas. No obstante, el programa no acababa ahí, ya que también contemplaba la realización de juegos a cargo de Anacos Educativos, para completar así un día en el que los niños fueron auténticos protagonistas. La convocatoria no debe confundirse, de cualquier modo, con el Día del Niño organizado por las atracciones de la feria, que ofrecerán descuentos el lunes.

La Praza da Constitución se convierte en un gran parque de atracciones