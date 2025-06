El Estado transfirió más de 8 millones a los concellos en el primer semestre

Las cuentas de los ayuntamientos recibieron del Estado durante la primera mita del presente año algo más de 8 millones de euros. Este es el balance de las entregas mensuales a cuenta procedentes de la Participación de Ingresos del Estado que llegan a las administraciones municipales y que éstas deciden su destino: financiar las nóminas de empleados municipales, pago a proveedores, prestación de servicios públicos, obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y también a inversiones que promuevan el desarrollo local.

El montante económico de este semestre es ligeramente superior al correspondiente al mismo período del año pasado, aunque no supone un gran desembolso a mayores a consecuencia de las cantidades obtenidas en cada caso. El Ministerio de Hacienda acaba de divulgar la evolución de las entregas a cuenta por ayuntamientos y en el caso de los nueve de las comarcas el importe absoluto asciende a 8.169.405 euros, que son 135.500 euros más que hace un año. Estas aportaciones se rigen por la normativa de ayuntamientos del régimen general, no en cesión, y en la mayoría de los casos suponen entregas mensuales de cuantías idénticas o muy semejantes. Luego el ministerio puede, en caso de incumplimiento de alguna de las normativas legales, retener dinero a los concellos hasta que solventen esta situación. A tenor de los datos aportados hasta la fecha ninguno de los ayuntamientos de Deza y Tabeirós-Montes se vio en esta circunstancia, cuando en ocasiones sí pasó sobre todo a Rodeiro y Lalín en menor medida, a los que Hacienda les retuvo una mensualidad por no aportar datos sobre la liquidación presupuestaria. Cuando se comunica, el Estado desbloquea al dinero.

Para la distribución de los fondos se tienen en cuenta variables como la población o la presión fiscal. A Estrada es el municipio del área que más dinero percibió en estos seis meses, con un total de 2.458.222 euros, mediante entregas que rebasan ligeramente los 424.000 euros. La media por habitante, con el semestre completo, asciende a 127 euros. Lalín, con mayor población, recibió del Estado 2.370.267 euros, que son 117 per cápita. A las arcas municipales de Silleda llegó 1.073.640 euros (121 por habitante) y 610.722 euros a las de Vila de Cruces (121). La media de Agolada por vecino se sitúa en 103 euros o, lo que es lo mismo, aportaciones en este semestre por 235.845 euros. Rodeiro, como acontece con Lalín y A Estrada, tiene algo menos de población que el concello agoladés, y sin embargo contó con 241.003 euros (107). Dozón promedia entregas mensuales de casi 17.000 euros y totaliza 112.010 euros, una media por habitante de 114.

Los 299.161 euros aportados por el Estado al Concello de Forcarei representan un promedio por persona de 96 euros, muy por debajo de los 119 de Cerdedo-Cotobade, que obtuvo en este período 678.436 euros. A esta administración se le aplicó una retención de 195 euros mediante reintegros al fondo.