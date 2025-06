Despedida a décadas de enseñanzas y aprendizajes

El Teatro Principal acogió ayer el primer Día do Mestre, un emotivo acto impulsado por la Consellería de Educación del Concello de A Estrada para rendir tributo a los profesores de los centros educativos locales que se jubilan este año. La jornada se convirtió en un reconocimiento «a una vida de dedicación y amor por la enseñanza», destacando la labor esencial de los docentes en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, y en la formación de incontables jóvenes estradenses. Este estuvo amenizado por una actuación musical a cargo de Manuel Castedo y Juan Núñez, que interpretaron varias canciones para abrir y cerrar el mismo.

La responsable de prensa del Concello, Ana Cela, fue la encargada conducir el acto, que comenzó con unas palabras de agradecimiento a todos los presentes y, especialmente, a los maestros y maestras homenajeados, algunos de los cuales también le dieron clase a ella: «Es imposible entender el progreso de una sociedad sin tener en cuenta el papel fundamental de los docentes. Todos guardamos con cariño la huella de aquellos maestros que nos despertaron la pasión por aprender y descubrir el mundo que nos rodea».

Durante la ceremonia, se entregaró un pequeño detalle y el reconocimientos a los 8 docentes jubilados, entre los que estaban, representando al IES Manuel García Barros, Augusto Otero Bugidos, profesor de Física y Química durante más de 20 años; Álvaro Perez Vilariño, que impartió clase de Latín y Griego desde el año 2000; y Esther Sánchez Recio, profesora de Historia y Geografía que llevaba 30 años en el centro.

Por el IES Avelina Valladares, despidieron su carrera como docentes Jorge Agulló García, cuya especialidad era Biología y Geología, las cuales dio desde el año 2007; María Teresa Schreck Mata, que también impartía Historia y Geografía, desde hace 26 años; y Alejandro Sanmartín Enríquez, docente especializado en Educación Plástica y Audiovisual también desde 1999.

Por último, Xosé Méndez Costa, profesor del CEIP Pérez Viondi durante numerosos años; y Francisco Lorenzo Romero, profesor de Armonía en el Conservatorio de Música Profesional de A Estrada durante 26 años.

Tras más de siete décadas en total dedicadas a la enseñanza en el IES Manuel García Barros, los profesores Álvaro, Esther y Augusto ponen fin a su etapa docente con una mezcla de satisfacción, nostalgia y proyectos personales para el futuro. «Me voy con mucha pena, porque la verdad es que me quedaría. Pero la edad no perdona. Me llevo muchísimas experiencias y recuerdos», reconocía la profesora de Historia con una sonrisa.

Augusto y Álvaro también coinciden con ella, y el segundo añade que «los alumnos de aquí son especialmente disciplinados y respetuosos. Siempre hemos viajado con ellos cada año, y nunca hemos tenido el más mínimo problema». Augusto asegura que echará de menos a sus alumnos, donde tras 22 años de acompañarlos a la Selectividad, «creo que por fin he aprobado la última», bromea.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, subrayó el valor insustituible de la educación y de quienes la hacen posible: «Gracias a ellos somos una sociedad mejor, más preparada y más justa. Por eso queremos que este ‘Día do Mestre’ se convierta en una tradición anual, como reconocimiento a todos los que habéis dedicado vuestra vida a la enseñanza».