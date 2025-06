Detenida una pareja que robaba en comercios de Santiago, A Estrada y alrededores: perpetraron más de cincuenta robos utilizando tapas de alcantarilla

La Guardia Civil ha finalizado tras casi un año la denominada Operación BLUEHAMMER, que ha propiciado la desarticulación de una pareja criminal responsable de una oleada de 51 robos con fuerza en establecimientos comerciales de Santiago y alrededores. Entre las localidades afectadas se encuentran, además de la capital gallega, Ames, Teo, Brión, Noia, Padrón, A Estrada, Valga y Barro.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, los detenidos son vecinos de Santiago y actuaron entre mayo de 2024 y enero de 2025, generando gran alarma social en el comercio local gallego. No se trata de la misma ola de robos que sacudió la zona de Galeras de Santiago, por la que fue detenido hace meses un drogodependiente.

Patrón similar

La investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de Santiago en colaboración con el Área de Investigación de Milladoiro-Ames y bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ordes, se inició en la primavera de 2024 ante un incremento de robos violentos en Ordes y Sigüeiro.

Los asaltantes seguían un patrón similar: "fracturaban cristaleras y accesos con tapas de alcantarilla o martillos, sustraían la caja registradora y huían rápidamente en un turismo azul".

Tras semanas de seguimiento, el pasado 11 de diciembre de 2024, la pareja fue detenida in fraganti después de asaltar una estación de servicio en As Casillas (Ordes). No obstante, los indicios apuntaban a un mayor número de hechos delictivos.

En una segunda fase, la Operación BLUEHAMMER-ASUBIOS, los investigadores recopilaron pruebas contundentes que permitieron ubicar a los sospechosos en la escena de los delitos, coincidiendo con fechas y horas de los asaltos.

Las pruebas se complementaron con el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, que mostraban un mismo vehículo y elementos recurrentes en la vestimenta de los autores, como unas zapatillas blancas de marca.

Como incide la Guardia Civil, el modus operandi era siempre el mismo: "uno ejecutaba el robo mientras el otro realizaba funciones de apoyo logístico y vigilancia".

Como consecuencia de esta operación, uno de los implicados permanece en prisión desde enero de este año, cumpliendo condena por hechos similares.

Su cómplice ha sido formalmente imputada como coautora de todos los robos investigados. Con la conclusión de esta operación, la Guardia Civil ha dado un paso crucial para frenar la delincuencia que afectaba directamente al pequeño comercio en el entorno rural y periurbano gallego.