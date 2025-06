Personal del CIS urge una solución a los aparcamientos que bloquean ambulancias

Personal del Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín urge a las administraciones competentes que tomen medidas severas para evitar el estacionamiento de vehículos particulares en el acceso principal al edificio, práctica que se sucede desde la apertura del complejo asistencial, y que condiciona seriamente los operativos de los servicios de emergencias.

Ayer, durante «una mañana muy movida» por casos urgentes fueron al menos cuatro las ambulancias que tuvieron problemas para acceder a la entrada principal, forzadas a realizar maniobras para sortear a los turismos particulares, mientras el parking del CIS no estaba ni mucho menos completo. Empleados aseguran que la Policía Local les trasladó que no podían sancionar dentro del recinto e incluso, aseguran, contactaron con la Guardia Civil durante una mañana en la que acudió a Lalín un helicóptero del 061 que finalmente no pudo aterrizar «debido a la niebla».

Ante estas quejas, que también comparten muchos vecinos, el Concello apuntó en varias ocasiones que mantenía contactos con la consellería para articular medidas más drásticas. Una valla con una señal no es un elemento disuasorio suficiente para los que aparcan en esta zona prohibida.