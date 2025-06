Investigan una posible agresión sexual a una menor en un parque de Lalín

Un varón fue detenido en Lalín por una supuesta agresión sexual a una menor. El suceso se produjo el sábado pasado por la noche en un parque del municipio y la víctima fue trasladada a un centro sanitario para ser sometida a una exploración clínica. Al hombre, procedente de un país del Magreb, se le investiga por este delito y lo que está por determinar por el momento es si forzó a la adolescente, aunque en todo caso por la edad de la menor ya supondría en sí mismo un delito contra la libertad sexual.

Fuentes consultadas indican que ambos podrían compartir círculo de amistades y si bien no trascendió la edad del supuesto agresor, la joven sería menor de 16 años, casos para los que el Código Penal no los contempla como un único delito, sino que se recogen distintos tipos penales. Por el momento no ha trascendido si fue presentada la correspondiente denuncia o será formalizada por la administración.

Precisamente ayer el Consejo General del Poder Judicial hacía públicos los datos de violencia de género correspondientes al primer trimestre del año, también por partidos judiciales. Entre enero y marzo se formularon 31 denuncias en los juzgados de las dos cabeceras comarcales, que son solo uno más que los contabilizados hace un año. El balance es bastante parejo en ambos casos, con una quincena en Lalín y 16 en A Estrada.

De la quincena de víctimas registradas en los juzgados lalinenses 13 corresponden a mujeres de nacionalidad española y las dos restantes, a extranjeras, mientras que las recibidas por los juzgados de A Estrada son todas de féminas españolas. Además, en este caso, dos denuncias fueron formalizadas directamente por la víctima. No consta en ningún caso denuncias por menores tutelados víctimas de violencia de género. Catorce de los atestados policiales de A Estrada corresponden iban acompañados de la denuncia de la víctima, mientras que en Lalín fueron 11 y las 4 restantes se produjeron por intervención directa de las fuerzas de seguridad.

Si nos centramos en las órdenes de protección, éstas descienden en comparación con el mismo período del curso anterior, cuando se habían dictado 13. Ahora son seis, tres en cada juzgado. En los de A Estrada las tres víctimas eran mujeres españolas y los agresores, otros tantos varones con la misma nacionalidad. Mientras tanto, en Lalín las tres féminas también eran españolas, pero entre los hombres denunciados había un extranjero. Además, se denegaron cinco órdenes de protección, tres en Lalín y dos en A Estrada.

Por último, en este período se decretó el sobreseimiento provisional de 12 procesos, siete en Lalín y el resto en los juzgados de la comarca vecina, todos por no resultar justificada la perpetración del delito en cuestión. Doce meses antes habían sido nueve.