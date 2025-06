Unos gamberros descolocan y tiran las mesas de la terraza de O Candil de Silvia

La madrugada del sábado dejó varios actos incívicos delante de los locales de la Zona dos Viños de A Estrada, donde algunos gamberros decidieron entretenerse a costa del trabajo de los hosteleros de la zona. O Candil de Silvia fue uno de los bares afectados, donde tras dejar colocadas de madrugada sus mesas de la terraza del bar, al volver por la mañana se las encontró repartidas por toda la Zona dos Viños, algunas del revés o en sitios de difícil acceso, como encima de un muro. La propietaria se tomó el tema con humor en redes: «Quiero dar las gracias a todos aquellos que hicieron posible el estar entretenida un ratito más, porque es comprensible que la gente sale , se divierte y gracias a ellos me divierto yo también», compartía con ironía Silvia Otero en su Facebook, con varias imágenes que mostraban sus mesas lejos de donde ella las dejó. «Estas son as trasnadas do san Xoan», respondía la dueña, que se lo tomó de buenas maneras, a los comentarios que dejaban algunos vecinos sorprendidos ante la gamberrada. Este tipo de actosmuestran una conducta insolidaria con vecinos trabajadores que, tras su dura jornada laboral, aún deben seguir haciendo frente a gente con poco civismo.