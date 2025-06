La Fundación estradense aprueba sus cuentas anuales

La Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada aprobó ayer sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2024 en la Reunión do Padroado. El informe de los auditores confirmó que las cuentas anuales reflejan fielmente el patrimonio y la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2024.

En la reunión estuvieron presentes Gabriel Alén, director general de Comercio y Consumo; Gonzalo Louzao, alcalde del Concello de A Estrada; Óscar Durán y Luis López, concejales del Concello de A Estrada; Miguel Ángel García, de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa; José Luis Terceiro, de ACE; y Belén Cachafeiro, Javier Tourís y Jorge Cubela, de la Diputación Provincial de Pontevedra.

El presupuesto de la entidad se liquidó por un importe de 226.774,20 euros. Aunque el resultado del ejercicio económico fue de -21.746,03 euros, al considerar la amortización de -30.329,71 euros, la Fundación obtuvo un beneficio de 8.583,68 euros. Además, se confirmó que todas las facturas contabilizadas a 31 de diciembre de 2024 están pagadas.

Durante 2024, la Fundación organizó diversos eventos que atrajeron a 10.542 asistentes y para los que se contrataron 32 trabajadores eventuales. Los resultados generados incluyen la 36ª Feira do Moble de Galicia, con un resultado positivo de 21.437,99 euros; la 12ª Feira de Oportunidades do Comercio, que generó 7.364,11 euros; la 66ª y 67ª Feira de Antigüedades o el 8º Salón do Vehículo de Ocasión.