El BNG de Dozón exige el arreglo de las vías que son competencia del Concello

El responsable del BnG de Dozón, Mario Vila, exige que se «actúe con urgencia» ante las deficiencias que presentan las vías públicas que competen al Concello y que «asuma el arreglo inmediato» de todas ellas. En su escrito, Vila recuerda que existen tres tipos de actuaciones «según la frecuencia con la que se realizan los trabajos de mantenimiento: operaciones de mantenimiento, operaciones de mantenimiento periódicas y operaciones de restauración. «Los socavones son un problema en las carreteras que ponen en riesgo a los conductores y dañar los vehículos. Desde el gobierno del PP en Dozón, con Adolfo Campos a la cabeza, esta regularidad en el mantenimiento no existe», asegura el responsable del BNG de Dozón. Vila propone dotar económicamente de un programa de conservación y mantenimiento, «de aplicación rigurosa y efectiva, algo que no es prioritario para el PP ni está en su agenda». Los nacionalistas concluyen que creen que «así no se gobierna el concello de Dozón porque sólo se genera desprotección y destrucción. Si no son capaces de llevar a cabo dichas demandas la dimisión es la mejor opción para que otras personas sí puedan comprometerse y asumir el papel que ellos no quieren llevar a cabo».