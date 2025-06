El aula como escenario en el IES Marco do Camballón

El IES Marco do Camballón incorpora desde hace dos cursos el teatro entre sus disciplinas. El viernes se estrenaba en el auditorio de Vila de Cruces Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez, a cargo de estudiantes de cuarto de la ESO bajo la dirección de la docente silledense Araceli Costoya Taboada. La profesora de Lengua y Literatura Española lleva 22 años trabajando en el instituto cruceño y en esta ocasión contó con un elenco formado en torno a 15 actores y actrices.

«La representación está asociada a la oferta educativa. En cuarto de la ESO, en el proyecto competencial, se ofrece dramatización y la imparto yo», señala. Este es el segundo año que lo acepta el departamento. En el primer año representaron Historia de una escalera, de Buero Vallejo. Costoya aclara que «el proyecto siempre es una representación teatral. Esta segunda obra la decidimos por consenso. Trabajamos varias posibilidades con el número suficiente de personajes porque yo tenía 12 alumnos matriculados. Se trata de que todo el mundo pudiese estar en escena». En este sentido, explica que «normalmente, lo que hago es un casting de obras que tengan el número mínimo de personajes femeninos y masculinos para que todos puedan participar». Lo cierto es que a los chavales les encanta: «He tenido dos grupos y los dos estupendos –el del año pasado y este– y la verdad es que para ellos también es difícil porque la representación es después de todos los exámenes finales. Aunque lo preparamos durante todo el año, ellos no sienten la presión hasta los últimos días previos al estreno».

La directora del proyecto destaca que «ahora la oferta formativa permite la introducción de materias nuevas que tienen un peso específico pequeño pero creo que es una buena experiencia y que ellos la valoran siempre como muy positiva». Se trata de una vertiente de la enseñanza que nos equipara a otros lugares de Europa.

En cuanto a los beneficios que reporta a los estudiantes, Costoya piensa que «memorizarse todo un texto y al mismo tiempo trabajar en equipo para que la obra sale adelante es lo crucial, es la disciplina pero también la cooperación con el otro porque si yo no me lo sé estoy fastidiando a mi compañero». Y como no todo va a ser ensayar, los alumnos del Marco do Camballón también cuentan con vocalización, trabajo físico para intentar encontrar las posturas adecuadas e interiorizar el personaje que le ha sido asignado. Porque hay cantera: «He visto varios que podrían ser en el futuro buenos actores o actrices. El que tiene madera tiene un desparpajo natural y se sube a escena y domina el escenario enseguida o sabe improvisar para salir de situaciones complicadas por él mismo o ayuda a otros», asegura la profesora.

Por último, Araceli Costoya desvela que «los padres son muy agradecidos. Este año colaboraron mucho a nivel de escenografía o vestuario. Una vez que se hace la representación siempre se acercan para agradecer el esfuerzo».