Una veintena de propietarios posee más de 10 viviendas en el municipio lalinense

El acceso a la vivienda, tanto en propiedad, como en régimen de alquiler, es una de los principales de la sociedad actual. Esta situación no solo afecta a las grandes urbes y en los municipios medianos o más pequeños se reedita. A diferencia de años atrás cuando, por ejemplo, en Lalín existía una importante bolsa de pisos vacíos de promotoras quebradas durante la crisis del ladrillo, ahora cada vez son menos a pesar de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) todavía cuenta con bloques de hogares en el núcleo urbano.

El conocido como banco malo puso en el mercado decenas de pisos en Lalín, pero todavía acumula muchos que, con su rehabilitación, funcionarían en parte como un salvavidas para incrementar una oferta que no es capaz de atender la demanda. Bien es cierto que algunas de las promociones no están preparadas para su comercialización por no contar con el procedimiento de división horizontal; no obstante, demorar su recuperación solo genera un mayo deterioro de estos bloques de pisos, al margen de suponer un riesgo para los viandantes.

Ser propietario de una vivienda es, en Galicia, es casi un factor sociológico y acumular propiedades, no solo inmobiliarias, también. La Ley de Vivienda aprobada en 2023 por el Gobierno central modificaba, entre otras, el umbral que definía a los grandes tenedores de vivienda, pasando a ser aquellos con más de 10 propiedades de uso residencial o cinco si están en una zona declarada tensionada. La normativa excluye los bienes de uso comercial, industrial o dotacional. Pues bien, con los datos de la Dirección General de Catastro correspondientes al pasado ejercicio, en el término municipal lalinense existen 12.259 viviendas, que están en manos de un total de 9.358 titulares. El departamento estatal, además, desglosa por tramos de propiedades el censo de hogares y del mismo se desprende que son 7.562 los titulares de una vivienda, de los que 7.213 son personas físicas de nacionalidad española y otros 54 son extranjeros. Además, 52 bienes residenciales figuran registrados a nombre de sociedades.

En el tramo comprendido entre dos y cinco viviendas aparecen en el informe de Catastro exactamente 1.728 propietarios, de los que 1.694 son españoles, siete ciudadanos extranjeros y 27 corresponden a sociedades. A medida que aumenta el rango de titularidad, es decir, los considerados «grandes tenedores», lógicamente la estadística adelgaza. Con todo, son 44 los lalinenses dueños de entre seis y diez hogares, cinco contabilizados como sociedades, pero hasta 26 personas físicas, todas ellas de nacionalidad española.

Una quincena de titulares cuenta con entre 11 y 25 viviendas, entre los que destacan cinco personas físicas o seis sociedades. Y cuatro figuran en el registro anual de Catastro como propietarios de entre 26 y 100 inmuebles residenciales. En este caso, uno de los dueños es una administración pública y dos están en poder de sociedades.

Si comparamos Lalín con la ciudad más poblada de Galicia, en Vigo son un total de 158 propietarios los que tienen registradas a su nombre más de una decena de viviendas.

Una vivienda nueva de 118 vendidas en el primer trimestre

La vivienda nueva está agotada en las dos comarcas. Solo una de las 118 transacciones inmobiliarias cerradas entre enero y marzo pasados fue con un hogar a estrenar. Este balance supone el mejor dato del arranque del año del último lustro y mejora en 29 las ventas habidas entre enero y marzo de 2024. En 2020 habían sido exactamente 76 y 95 en 2021. El primer trimestre de 2022 se despidió con unos números semejantes, con 94 ventas, cifra que creció hasta las 115 un año después, siendo hasta la fecha el mejor registro. El único inmueble residencial nuevo que se vendió durante el citado período estaba en Lalín, municipio que continúa siendo el principal territorio para el sector inmobiliario al concentrar en total 48 operaciones. Si el aumento interanual en la cabecera comarcal dezana se sitúa en el 50%, en A Estrada es mucho mayor, pasando de 17 operaciones en el primer trimestre del curso pasado hasta las 39 actuales. También aumentaron las compras en Silleda, pasando de una docena a 16, mientras que en Vila de Cruces cayeron de seis a cinco. En Rodeiro se formalizaron dos transacciones, una menos que hace un año, y el mercado también descendió en Agolada, con solo una vivienda vendida, cuando habían sido dos. En Dozón hubo una, dos en Forcarei y tres en Cerdedo-Cotobade.