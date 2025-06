A singular homenaxe de Paío a Luís Areán

Moitos dos lalinenses que pasaban onte pola mañá pola Praza da Igrexa repararon nunha imaxe pendurada da porta dunha casa, á beira do Casino. Era a singular homenaxe do técnico municipal de Cultura xubilado Damián Paío ao músico Luís Areán con motivo do 25 aniversario do seu falecemento.

«Vin a reportaxe no FARO, que non sabía desta data, e decidir colgar unha das montaxes que teño a destacados artistas xa tristemente falecidos», comentaba Paío. A creación ten en primeiro plano unha fotografía de Luís nunha Algarabía, onde coloca o fol da súa gaita na cabeza para protexerse do sol, como se dun sombreiro se tratara. No fondo, dúas imaxes do músico tocando a frauta traveseira. Paío quixo lembrarse así, con brindis incluido, dun home esencial nos movementos culturais do municipio dezao.