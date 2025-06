Un premio vestido de canto ao apoderamento feminino

Nerea Pallares Vilar foi recoñecida onte como gañadora do XXXVII Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades) pola súa obra Punto de araña. Foi nun acto público no que os asistentes recibiron un exemplar do libro, que xa se pode atopar nas librerías.

Tal e como manifestou o alcalde, Gonzalo Louzao, no seu discurso, en Punto de araña «entrelázase o realismo social, a memoria colectiva e elementos mitolóxicos para relatar a rebelión das mulleres dun pobo mariñeiro. A peza está ambientada en Camariñas e, sen perder a esencia das súas orixes, entrelaza vidas e xeracións para abordar temas como a resiliencia, a sororidade, a violencia patriarcal, precariedade laboral ou a importancia dos coidados».

A novela arranca cunha morte ante a que o conxunto dunha patriarcalizada sociedade non responde. Son as mulleres as que toman a iniciativa, nunha “verdadeira revolta comunal dende a tradición á modernidade”. “E todo isto recreado nun contexto como é o de Camariñas, feito que lle dá aínda máis poder, polas súas mulleres afoutas”, subliñaron no seu día desde o xurado do García Barros.

A obra gañadora deste ano preséntase pois como unha reivindicación do poder feminino e do poder da muller na sociedad. «A suma do nome de Nerea á nómina de premiados do García Barros é un canto ao apoderamento feminino no escenario das letras galegas», manifestou Louzao, quen recordou que A Estrada está tentando saldar neste 2025 unha débeda histórica coa figura de Avelina Valladares, a protagonista do Ano Cultural.