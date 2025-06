«Hay que luchar contra el ‘fast fashion’, y Fiando Vivo es el evento para hacerlo»

Alejandra Seijas será la fotógrafa encargada de capturar todo el «estilo» que se pasee por Fiando Vida el próximo 28 en Os Pendellos, Agolada. La retratista madrileña, de padres dezanos, capturará los mejores looks de la velada y publicará los mejores.

La feria organizada por Ulloa Viva es una protesta ante la implantación del proyecto de Altri en Galicia, pero también una reivindicación de la moda sostenible y tradicional gallega. Esta artista será una de las participantes que apoyará la iniciativa, que acoge charlas, talleres y hasta un desfile de moda.

—¿Qué se considera: una fotógrafa, influencer o algo distinto?

Soy una documentalista. Documento las cosas que veo, que me gustan, las que siento y todo lo que me apetece. Todo aquello que sienta que vale la pena fotografiar y compartir.

—En sus redes sociales publica muchas fotografías de moda, ¿es eso lo que le apasiona?

Más que la moda, lo que comparto es la forma de vestir con un estilo vintage y de segunda mano. Que sea alternativo, antiguo, lo que es el espíritu del rastro de Madrid: sostenibilidad y reciclaje.

—Entonces su proyecto, Todo Rastro Madrid, está acompañado de una ideología ecológica.

El rastro es una forma de reciclaje. De toda la vida siempre me ha gustado y me he movido por todo esto. Porque yo estoy en contra del fast fashion, una tendencia altamente contaminante, modas que cambian constantemente, hechas con materiales muy baratos, ropa que en pocos meses o rompe o ya no la quieres usar. Yo muestro lo contrario, que las modas no tienen por qué ir tan rápido, no deberíamos pasar de una a otra en cuestión de meses y tirar todas las prendas que ya no sean tendencia. Tenemos que reciclar todo lo que ya tenemos, no somos conscientes, porque se muestra poco, pero existen países con montañas llenas de prendas que consumimos, o no, y que se desechan igualmente.

—¿Fue por esto que decidió apoyar la feria Fiando Vida?

Desde el minuto uno, observé lo que Altri estaba haciendo y las consecuencias que puede tener todo esto para la zona. Asistí a charlas, he participado en manifestaciones y claramente, me parece que es una causa que hay que apoyar. Yo pongo mi granito de arena como puedo, y esta era una gran oportunidad. Se pusieron en contacto conmigo hace un mes para preguntarme si me apetecería participar, acepté porque hay que aportar todo lo que se pueda a la causa y al Altri non. Esta empresa no sólo es contaminante, sino que también va a contribuir en estos ciclos de fastfashion.

—¿Tiene ya decidido cómo va a juzgar los outfits de la feria?

No, aun no. Va a ser un concepto diferente al que estoy acostumbrada, así que no sé que me voy a encontrar. Buscaré lo mismo que cuando recorro el Rastro de Madrid: un estilo propio, añejo y construido a partir de piezas de segunda mano . En definitiva, no las modas rápidas que se ven en la gente moderna. Inciso, yo no voy en contra de nadie, yo la palabra de guerra o de lucha no me gusta utilizarlas. Cada uno que haga lo que le da la gana. Pero en mi proyecto lo que voy a mostrar es lo que realmente me gusta, algo que es posible gracias a mi Instagram y la comunidad que me acompaña.

—Entonces, los que quieran ser fotografiados, deben ser fieles a sus piezas de ropa más únicas.

Claro. Yo no hago distinciones entre edad, puedo capturar a alguien de 18 o de 70 años, me da igual. Busco es que sea un look único, con piezas de segunda mano y recicladas. Pero ya digo, que la gente vaya a la feria como quieran y que me muestren como es verdadero estilo gallego sostenible.