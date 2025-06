Unha noite de San Xoán anticipada

A noite do 23 ao 24 de xuño celébrase cada ano a Noite de San Xoán, un encontro máxico co lume, a auga e as tradicións ancestrais que celebran o solsticio de verán. Mais este 2025, os días 23 e 24 cadran en luns e martes, o que levou a moitas entidades, asociacións e locais hostaleiros das comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes a adiantar os festexos ao fin de semana, para que a veciñanza poida desfrutar da noite meiga sen ter que madrugar ao día seguinte.

Na Estrada, un dos primeiros en celebrar será Vinseiro, que organiza mañá sábado 21 un evento que comeza ás 17.00 horas con colchonetas de balde para os máis pequenos, e continúa ás 21.30 horas cunha cea a base de churrasco, patacas, ensalada e postre, por 25 euros. A música correrá a cargo do Dúo BL-Pop. Moi preto, tamén o sábado, Cereixo celebrará a súa festa con sardiñas, churrasco, pan, viño e queimada (18 euros os adultos, de balde para os nenos), animación musical de Os Ke Hai, e lumeiro para saltar á medianoite.

Na parroquia estradense de Nigoi, o San Xoán celebrarase tamén o sábado ás 22.00 horas, cunha cea por 25 euros os adultos e 10 os nenos, agás os menores de cinco anos, que participan de balde. A velada contará con música en directo. Mentres, no casco urbano da Estrada, a Praza da Feira acolleu xa este venres unha sardiñada organizada pola Tapería O Lar e o Restaurante Samaná, e o domingo 22 serán os hostaleiros da Zona dos Viños os encargados de continuar co espírito da festa, cunha degustación de sardiñas e pan de millo desde as 19.00 horas.

Na comarca de Deza, Lalín tamén entra de cheo nos festexos. O barrio de Pena Aguda organiza a súa Festa do San Xoán mañá sábado 21, cunha sesión vermú ás 13.00 horas a cargo da Banda de Música Popular de Muimenta. Ás 21.30 horas terá lugar unha cea da veciñanza con sorteo de dous cabritos e dúas caixas de viño, e música da Mekanica e DJ Marcos Fernández desde a medianoite. No barrio da Cacharela, a festa será o domingo 22, cunha misa ás 13.00 horas no baixo de Lela e cea popular á noite (6 euros os adultos, 3 os nenos), amenizada polo Pachi Show.

En Palmou, tamén no concello de Lalín, celebraranse festas na honra de San Xoán e San Antonio durante sábado e domingo, con sesións vermú, procesións, sorteo dun remolque de leña e música nocturna a cargo de Os Atrevidos e o Trío Manhattan. Por outra banda, en Cortegada, no concello de Silleda, a festa tamén se adianta a mañá sábado 21, cunha cea popular ás 21.30 horas cun menú pechado por 16 euros que inclúe empanada, panceta, criollo, costela, postre, café e bebidas.

A maiores, Silleda celebra este domingo unha das actividades máis singulares da contorna: o Paseo das Sete Fontes, organizado polos veciños das Baratas e SIC Iniciativas Culturais, unha camiñata que percorre sete mananciais da parroquia para recoller auga e herbas coas que preparar o tradicional cacho de San Xoán. O percorrido, de 8 km, comeza ás 19.00 horas no campiño do Sindical, xunto á Praza de Benito Rivas.

Na vila de Agolada, mañá sábado tamén se vivirá o San Xoán no marco incomparable dos Pendellos, con fogueira, torresmos, chourizo e música en directo a cargo de Bico da Balouta, nun ambiente tradicional e festivo.

Finaliza o prazo de permisos

A maiores de todas estas celebracións, entre o xoves e o venres finalizaba o prazo para solicitar nos concellos os permisos necesarios para acender os lumeiros. Neste sentido, a empresa estradense Irmáns Picaño anunciaba nas súas redes sociais que regala palés para seren queimados nas fogueiras de San Xoán, unha iniciativa que combina espírito festivo e apoio á tradición.

Cómpre lembrar tamén que, malia a tendencia de adiantar as festas, hai celebracións que se manteñen fieles á noite do 23 ao 24, como é o caso do San Xoán do Areal de Berres, o da Cañoteira ou o de Forcarei, onde haberá sardiñada de balde coa consumición, a partir das 20.00 horas no aparcadoiro detrás da igrexa, ata esgotar existencias.

Cerimonia do lume sagrado

Fóra das datas máis comúns, un dos eventos máis orixinais celébrase o domingo 22 ás 13.00 horas no Pico Sacro (Boqueixón): a Cerimonia do Lume Sagrado, promovida por Boqueixón Turismo. O acto inclúe un desfile protagonizado pola asociación O Castro da Fervenza de Callobre, música en directo a cargo de Son de Gaita e a posibilidade de recoller lume sagrado para levalo ás cacharelas particulares, dende a Capela de San Sebastián, cunha vela ou farol. Ademais, quen queira participar de forma activa no desfile pode solicitar traxe previamente no correo boqueixonturismo@gmail.com ou no teléfono 981 513 061.

Así, Deza e Tabeirós-Terra de Montes volven demostrar que manteñen vivo o espírito do San Xoán, combinando tradición, gastronomía, música e lume nunha fin de semana que se prevé intensa e chea de maxia.

A importancia das festas de San Xoán vai máis alá da celebración lúdica: son tamén un momento de encontro veciñal, de posta en valor das tradicións e do patrimonio cultural inmaterial. Os preparativos destas datas implican a toda a comunidade. A fogueira, elemento central do ritual, simboliza a purificación e a renovación, e saltares sobre ela é, segundo a crenza popular, unha forma de afastar as meigas e atraer boa sorte.