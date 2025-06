Miguel Pereira, al asalto del Míster Universo

La última vez que Miguel Pereira subió a la tarima lo hizo en Praga, en el Campeonato del Mundo de Culturismo Natural, cuando logró tres victorias en diferentes categorías. Ese día, el entrenador personal decidió que era el momento de dejarlo. Acababa de ser padre y tras años de dedicación y de esfuerzos necesitaba un descanso físico y mental. Lo hizo con cinco mundiales a sus espaldas, un botín envidiable que sin embargo escondía una espina clavada.

Pereira había triunfado en nacionales, europeos y mundiales pero nunca pudo disputar la gran prueba internacional del culturismo, el Mr Universo ICN. Esta competición se celebra tradicionalmente en paises con gran tradición en este tipo práctica deportiva y tirón, como Estados Unidos, Australia o Korea. Este año, sin embargo, Míster Universo ha decidido dar un cambio y por primera vez tendrá lugar en España. Concretamente se celebrará en Salamanca, el primer fin de semana de julio. Ante este anuncio, Pereira decidió subir de nuevo el nivel de sus entrenamientos y preparación. Finalmente, con 47 años, el preparador físico ha anunciado que volverá «al ruedo» con el objetivo de estar en Mr. Universo.

Pereira explicó ayer que participará en la categoría de Culturismo Profesional, barajando además la opción de presentarse en la categoría Artística, donde se valora por encima de todo la técnica de posados. «Creo que llego bien pero algo fatigado mentalmente. Todo esto me motiva mucho pero me pilló en una época de muchos jaleos y la verdad es que estoy deseando que llegue el día y poder volver a mi rutina», admite un hombre que ha notado en esta preparación el paso de los años. «Con 47 años la edad se va notando un poco, principalmente a nivel de motivación. Cuando te metes en algo así siempre das el máximo y ahora mismo estoy a tope pero ya no tienes ese punto extra de las primeras veces».

Además, Pereira ha tenido que gestionar mejor los descansos, ya que las recuperaciones cuestan más a su edad. «No fue nada exagerado, porque yo nunca dejé de entrenar, pero sí que se nota», afirma. El preparador físico se muestra contento con el resultado de su trabajo a falta ya de tres semanas para la competición, aunque prefiere no marcarse objetivos. «Yo llego en buenas condiciones pero, una vez estemos allí, veremos cómo llegan los demás», sentencia.