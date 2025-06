Fiando Vida: unha feira de moda galega e sostible en Agolada

Nace o evento de moda Fiando Vida, unha xornada nos Pendellos de Agolada de téxtil sostible e ecolóxico. Dende a Agolada Viva, un colectivo integrado en Ulloa Viva, Maika Sánchez explica que a iniciativa naceu a raíz da implantación de Altri, «fronte a moda rápida e o lyocell que propón esta empresa, expoñemos e celebramos que xa temos alternativas máis sostibles e respectuosas co planeta». A feira é unha posta en valor do patrimonio do téxtil galego, que ten centos de anos e «que moitos non coñecemos», apunta a organizadora.

O evento celebrarase o sábado 28 de xuño. Durará todo o día, dende a apertura ás 11 da mañá coa benvida do grupo Agolada Viva e convidado especial Diego Anido ata ás 23 horas que remata a proxección dun filme ao aire libre na praza Randulfa. O programa conta con 5 obradoiros: o obradoiro sobre obtención da seda para todos os públicos ás 11:30, con Concha Outeiriño e Pepe Vieito, un de impresión botánica ás 12:00 con Casperlota, unha técnica xaponesa téxtil na que se traballa a partir dos pigmentos das plantas, á mesma hora un taller infantil de reciclaxe creativa con Dispataca con materiais de refugallo,e tamén ás 12 horas o Fiadeiro Da ovella o nobelo con Begoña Bernardo e Beatriz Arias, no se que falará do proceso de obtención da la, e por último, ás 16 horas o de bolso upcycling, un taller sobre crear unha prenda a partir doutra, con Karol Farias de Aobá Upcycling e Juana Arango de Casi Loca. Na xornada tamén haberá tres faladoiros: Téxtil consciente, sobre alternativas sostibles na moda como o upcycling ou a segunda man, con Marina Lubián, Almudema Cerezo, Karol Farias, María Fernández, Bita Saghaelan e Eugenia Carmiña ás 12 horas; Mestres de vida con Celso Fernández, Irene Fernández, Fernando Otero, Luis Varela, Teresa Pardo e Mónica Vilariño ás 16:15, posta en valor das figuras históricas da moda na nosa terra; e ás 17:30, Fiando tradición e saúde, esa parte que moitos descoñecen, cómo afectan os tecidos á saúde e a tradición, con Lourdes Otero, Pilar Castro, Marta Capelán, Manuel Rodríguez, Amaia Santamarta, Bea Iglesias e Teté Mareque.

A feira acollerá a máis de 60 postos de roupa onde a xente poderá atopar pezas de segunda man e moda galega, aberto ata as 21 horas. E como boa feira, haberá unha sesión vermú, con Dj Alex Mei e clase aberta de swing por Nati&Jose, e unha serán, con Bico da Balouta, Davide Salvado e Fransy, e Señora Dj. Tamén haberá varios postos de comida.

Entre outras actividades, ás 13 horas, Xosé de Cea presentará o seu libro O que estou a dicir cando digo Altri non, coa participación de Manuel Busto e Carlos Negro. Outro las 19 horas, As mulleres de Insua e o liño de Miriam Fernández, con Manuel Otero. Entre as 20:00 e as 20:45, terá lugar nos Pendellos un desfile coa pariticipación especial das mulleres da Terra do Medio, xunto á deseñadora Karol farias e Fran Vilanova de Madejas Tejerlo. Presentado por Mónica García e Maika de Malvintage. Haberá tamén,unha exposición de tecedeiras da terra do Medio, un proxecto dirixido por Manuel Rodríguez, arqueólogo.

Dende a organización animan aos asistentes a vestirse coas súas mellores galas. «Sacade do armario os vestidos das vosas nais, esas camisas de cadros que eran do avó, o peto remendado con parches de todo tipo e textura, etc. Vestide as vosas millores galas con historia, esas prendas que teñen un valor sentimental engadido». A fotógrafa Alejandra Seijas de Todo Rastro capturará os mellores estilismos durante a feira. O plan a futuro da asociación é celebrar esta feira cada ano, creando así un espazo de moda galega.