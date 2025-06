«Me abro en canal en el libro, mi madre lloró cuando lo leyó»

Emei Kael presenta su libro hoy en As do Pipo’s, Silleda. Su obra refleja un viaje de retrospectiva y reflexión sobre uno mismo, un libro de relatos que se pregunta: ¿qué hago aquí?, ¿qué decisiones he tomado para acabar así? y, ¿me gusta realmente lo que estoy haciendo?

¿De qué trata Tarros de Humo?

Es la primera de tres partes. Son relatos autobiográficos anecdóticos sobre los primeros cuatro años que estuve viviendo en Berlín. Divido mi estancia allí en dos periodos, y esta obra recoge el primero. Es un libro muy explícito con anécdotas bastante locas, una lucha del consciente e inconsciente. Toco muchos palos, hablo de cocina, fiesta, música electrónica, drogas, sexo, violencia, etc. El relato termina con unas páginas de reflexiones filosóficas personales.

¿Se trata de un diario en el que recoge sus vivencias, no?

No, es más como una mirada al pasado. Una retrospectiva en la que cuento anécdotas que creo que son relevantes, para que se vaya viendo una evolución en el personaje. Considero que este crecimiento se apreciará más en la segunda parte, que ya está escrita.

¿Existe alguna razón por la que emplee sus propias vivencias como inspiración para sus libros?

Es un poco como un ejercicio de comprenderme mejor a mí mismo. Me abro en canal entre las palabras. De hecho, cuando mi madre se lo leyó, acabó llorando por el contenido. Eso por un lado, porque yo ya escribí hace años un ensayo de filosofía. Se lo dejé a un amigo, que es por así decirlo una eminencia en librerías, y me dijo «esto es un castigo para el lector, a ver cómo lo adaptas porque esto se lo vas a vender como mucho a familiares y amigos». Acepté la crítica, y transformé esas ideas en algo actual, un reflejo de cómo es la vida en el 2025.

¿Funcionó?

Escuché a una chica decir «se me hacen largos los cortos», refiriéndose a los vídeos de formato corto. Comprendí que si quería escribir algo que la gente fuera a leer tenía que adaptarme a las audiencias actuales. Cada vez la gente tiene menos capacidad de atención y menos tiempo, decidí escribir relatos cortos, algo que no requiriese de mucha atención.

¿Qué le hizo atreverse a escribir esta novela y, además, plantearla como la primera de una trilogía?

Siempre me ha gustado escribir, pero no me plantee ponerme en serio porque quedé un poco asqueado de mis años universitarios. Cuando volví a tener fuerzas, empecé con libros de poemas. Pero no fue hasta la pandemia que escribí Mi malvada izquierda mitad. Este libro recogía todas las peleas en las que me metía y los capítulos más violentos de mi vida, fue una forma de intentar darle un sentido a todo. Ahora en julio celebro mi quinto aniversario sin peleas. Tarros de Humo lo cree durante mi estancia en un pueblo de 80 habitantes, en las tierras de Francia, Salamanca. Trabajaba en una bodega, pero cuando salía no me miraban ni las cabras, así que retomé la escritura.

¿Silleda es la primera parada de su gira?

No, empezó en León la semana pasada. Me he mudado a mi coche, llevo cajones llenos de libros y voy acampando en las paradas de mi gira. Ese es el formato de vida que me esperan los siguientes meses, hasta que publique la segunda parte, ya escrita, el año que viene.

Quizás esta experiencia le sirva para un cuarto tomo.

Pues, seguramente, no lo descarto. De todas formas, con la tercera parte quiero volver a visitar Silleda, porque es uno de los pueblos que influyeron en su creación. Lo visité en enero, mientras realizaba el Camino de Invierno, pero esto ya es otra historia para el futuro.

¿Cómo escogió Silleda como una de sus paradas en la gira?

Conocía aquí a una chef maravillosa, que trabaja en As de Pipo’s. Fue ella quien me convenció de empezar la gira, me invitó a presentar la obra en el bar. Conecté esto con mi viaje a Nigrán, en donde presento el libro en una librería de otra amiga, y así se empezó a materializar la gira del libro. Ahora me estoy quedando en el cámping A Saleta, [a cuya comunidad agradece la hospitalidad].

¿Qué otras paradas realizará?

De momento sólo he cerrado León, Silleda y Nigrán, pero aun me quedan seis meses por delante. Estaré el verano en el norte, buscando locales para continuar y cuando llegue en otoño, espero volver a Madrid a recargar libros y sacar una nueva edición. Luego viajaré al mediterráneo, Barcelona y Valencia. En invierno, mi plan es ir a Andalucía.