O Teatro Principal da Estrada acolleu onte pola tarde a gala de fin de curso do IES Avelina Valladares, que estivo chea de música, teatro e outras actuacións en prol da lingua, onde tamén se agasallou á empresa Exprés de Vea co premio á promoción do galego. A novena edición desta festa tivo a colaboración de diversos artistas como o monólogo de Fede Pérez, Alba María coa poesía popular, ou Cristina Andrade que dirixiu unha obra de teatro. Ademais, o centro aproveitou este acto para ensinar a súa nova identidade corporativa, creada pola ilustradora Rosa de Cabanas, coa imaxe da autora de Berres, da cal non se gardaban fotografías nin debuxos. O teatro encheuse co profesorado e os rapaces do Avelina Valladares, acompañados polas súas familias, quenes desfrutaron do espectáculo que poñía o peche final ao curso 2024-25 e da a benvida ao verán.

A Revista Viva Nós de Nós despide o curso do IES Avelina Valladares