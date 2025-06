De pelear por el ascenso a DJ del Sky Fest

A Estrada vivirá el próximo viernes el Sky Fest, un evento organizado por el Pub Sky que contará con la participación de una docena de DJ. Este festival tendrá lugar en el parking del Teatro Principal y, tras anunciarse en redes, está siendo todo un éxito. En menos de 24 horas ya se habían vendido más de 400 entradas. Será una propuesta diferente, que dará comienzo a las 17.00 horas con la apertura de puertas y que finalizará ya de noche.

Al frente de esta iniciativa está una vez más el DJ estradense Carlos López. «Es una propuesta diferente, un evento privado en un lugar céntrico como el teatro, en el que la idea es empezar de día, para molestar menos a los vecinos», explica. Será un festival en el que habrá desde fiesta de la espuma hasta zonas VIP, y todo con la intención de disfrutar de una oferta variada en estilos de música durante muchas horas.

Carlos López será por supuesto uno de los doce DJ que se subirán al escenario en este festival. Junto a él estarán muchos amigos del Pub Sky, entre ellos Raúl Gómez Martiñán. El joven centrocampista del Club Deportivo Estradense mostrará sus habilidades como DJ una vez terminada su aventura en la fase de ascenso a Segunda RFEF. «Siempre me gustó la música y el mundo de los DJ. Pero fue a partir de mi amigo Javier, DJ MRJ, y después de conocer a Carlos López, cuando me fui metiendo más en este asunto», explica Raúl a hablar de esta afición. «La primera vez que pinché fue hace unos tres o cuatro años, en un mítico local de Caldas que ahora se llama Tía Maruja. Me gustó. Es cierto que esto para mí es un hobby y eso te permite ver la cara buena. A partir de ahí, pinché de vez en cuando, siempre rodeado de mis amigos. Así es más fácil y te lo pasas bien», afirma.

Raúl, un fijo en el once del Estradense. / bernabé

Naturalmente, esta afición chocaba con el fútbol y el Estradense. «Es imposible juntar las dos cosas. En el fútbol hay que descansar. Alguna vez, si teníamos partido en sábado, pinchaba algo en el Pub Sky pero si jugamos en domingo, imposible». Por este motivo Raúl no quiso hablar mucho de este hobby cuando llegó al equipo rojillo, aunque su secreto tardó poco en conocerse entre la plantilla. Ahora, es el encargado de la música si hay pinchos o celebraciones en el equipo. «Creo que las dos cosas se pueden compaginar, pero cada una en su momento. Ahora por ejemplo, que acabamos la liga y todavía no empezamos la pretemporada, es el momento perfecto».

Además, de Raúl y Carlos, el Sky Fest contará con los DJ Anxo Silva, Ángel Vázquez, Borja Solla, Carlos Barral, Matrek, MRJ, Rubén Rey, Samu Pexe, Sote y Telmo.