Festa do Requeixo da Corredoira en Cerdedo

O alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela xunto a varias personalidades, presentou a 46ª edición da Festa do Requeixo da Corredoira que se celebrará os días 20 e 21 de xuño no recinto da festa que estará cuberto por unha carpa de grandes dimensións. Nesta edición se poñerán á venda unhas 250 pezas de requeixón que, no caso das racións, terán un prezo de 5 euros cada unha.