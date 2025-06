Actividades de balde en Rodeiro para mocidade

Do 1 de xullo ao 29 de agosto, impartirase o campamento de verán Rodeiro de Aventura de 2025. Está indicado para nenos de entre 3 e 16 anos, con horarios de 16 a 20 horas, de balde. As inscricións son a través do teléfono 986790185 ou do correo educadora@rodeiro.gal. Ofértanse 20 prazas por día.