Taboada apunta al PP por el mal estado del puente de A Balsiña

El gobierno de Vila de Cruces señala al PP como causante del mal estado del puente de A Balsiña. Su rehabilitación se hizo en 1992 y 1993 y el ejecutivo de Luis Taboada tomó posesión en junio de 2019. «Las vigas de madera no llegan al estado en que están en tan breve tiempo si el problema no viniese de atrás. Unos daños estructurales tan graves no aparecen de un día para otro», aduce el alcalde, que devuelve a su predecesor, Jesús Otero, las acusaciones de «falta de diligencia y mal mantenimiento». Aclara que la Xunta sí le brindó «la posibilidad de líneas compartidas para obtener financiación» y proceder a la reparación del puente.