El guardián de las verbenas

Manuel Villar es conocido por llevar la batuta de la Coral Polifónica de Berres, pero su papel como guardián de la memoria festiva de esta parroquia estradense merece también un primer plano. Desde hace años, Villar colecciona con paciencia y devoción los carteles de las fiestas patronales de su tierra. Hoy conserva cerca de cuarenta panfletos, el más antiguo fechado en 1932, y en él no se anunciaban ni orquestas ni verbenas, sino el sobrevuelo del Gran Zeppelin por el cielo de Berres.

Esta colección tan singular ha salido a la luz gracias al proyecto que el alumnado del IES Manuel García Barros llevó a cabo en torno a los palcos de música del concello de A Estrada. La investigación, ahora expuesta en la Sala Abanca, no solo recupera imágenes e información sobre estos escenarios rurales, sino que ha puesto en valor documentos como los de Villar, auténticas joyas de papel que cuentan la historia desde el humor, la retranca y el arte gráfico.

Villar no puede precisar cuándo empezó exactamente con esta afición, pero sí sabe que lo movía el deseo de conservar un fragmento de la historia de Berres, parroquia que lo vio nacer y en la que sigue viviendo. «Yo tenía algunos, pero para conseguir más tuve que enterarme de quién más los había guardado en la parroquia, y pedirles si me los cedían», recuerda. Lo que empezó como una inquietud personal se convirtió con el tiempo en una obra coral, como la música que dirige: la colección es resultado de las aportaciones de varios vecinos que compartieron su archivo doméstico con él.

José García, autor de gran parte de los panfletos. / Cedida

Muchos de los carteles que conserva llevan la firma de José García Pazo, sobrino nieto del escritor Manuel García Barros. Durante años, este vecino diseñó los anuncios de las fiestas de manera totalmente altruista. Su estilo era inconfundible: carteles cargados de ingenio, sátira y un gusto estético que los hacía destacar incluso más allá de su función promocional. Berres, una parroquia de fuerte arraigo cultural —donde nacieron los hermanos Valladares y donde floreció una notable tradición de torneo— encuentra en esta colección un espejo de su identidad.

Villar no da por cerrada su búsqueda. Su objetivo es seguir ampliando la colección hasta lograr cubrir el mayor tramo temporal posible. Por ahora, continúa guardando los ejemplares más recientes, aunque confiesa que «los de antes están cargados de un valor visual y literario que ya no se encuentra». Una afirmación que no es solo nostalgia: es una invitación a mirar con otros ojos esos papeles que, entre letras festivas y dibujos ingenuos, conservan la memoria viva de un pueblo.