Lalín honra ao seu canteiro maior

Vidal Payo, o canteiro lalinense máis internacional, foi homenaxeado onte co gallo do 110 aniversario do seu nacemento, en Alemparte. O acto foi organizado pola asociación Amigos da Obra de Wily no Café de Mili da rúa Principal.

Alí lembrouse a mostra Vidal Payo. Unha vida en Pedra, onde o artista deu un discurso e, 28 anos máis tarde, os seus fillos recólleno nun libro, publicación de carácter divulgativa.

Tamén se estreou a mostra Cousas de Vidal Payo, autoría do seu fillo Paío, e a música correu a cargo do gaiteiro Plácido Rozas. Trala intervención de Xosé, outro dos fillos do homenaxeado, os presentes puderon escoitar a Lucía Espiño, Alba Payo, Lara Rodríguez Peña e a Celso Fernández Sanmartín. A presidenta da asociación convocante, Cruz Taboada, foi a encargada de abrir o acto.