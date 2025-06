Cortes de tráfico toda a semana en Teo polas obras da AG-59

O avance das obras de prolongación da autovía AG-59, que conectará Santiago e A Estrada, provocará afectacións ao tráfico na AC-241, ao seu paso por Teo, a partir desde mañá. O corte de tráfico producirase no punto quilométrico 13+250, na localidade de Vilar, con motivo dos traballos de drenaxe e reposición de servizos de baixa tensión e telefonía.

As obras comezarán mañá ás 7.00 horas co corte do carril dereito en sentido Pontevea, permitindo o paso mediante circulación alternativa regulada por semáforos. O mércores será necesario manter a interrupción durante 24 horas para o fraguado da losa de formigón. Ás 7.00 horas do xoves, o corte trasladarase ao carril esquerdo, mantendose o mesmo sistema de tráfico alternativo. A circulación restablecerase por completo o venres ás 19.00 horas.

Estes traballos forman parte da prolongaciónda AG-59 entre A Ramallosa e Pontevea. A Xunta prevé finalizar este tramo de 3,5 kilómetros, que conta cunha inversión superior aos 33 millóns de euros, antes de que remate o ano.