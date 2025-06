Tras dúas xornadas cheas de música, actividades e concursos para todos os públicos, remata a novena edición do Noceda Rock. Polo seu escenario pasaron este ano grupos como Sés, Loita Amada, Marela, Seitura, Manu Kaso Aparte e Factoría de Subsistencia. Unha novidade que houbo foi o xantar popular, unha churrascada para todo aquel que quixera participar. O primeiro día, a maiores dos concertos, celebrouse pola tarde o II Aberto de Billarda. Xa o domingo, tras a sesión vermú e o xantar, a tarde foi para os máis pequenos. O Noceda Rock Miúdo estivo cheo de xogos a cargo de Sonoras e despois cun espectáculo infantil de Peter Punk. O grupo Bestas foi o encargado do peche do festival.

Aumenta a afluencia de público na novena edición do Noceda Rock