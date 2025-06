Cos ollos tapados e con moita ilusión, Alejandro Álvarez Rozas e Esperanza Lois González entraron na nova fábrica de Nudesa en Silleda, onde traballa o primeiro. Nin a parella, expectante, nin os amigos amigos, familia e coñecidos cos que se atoparon, tiñan idea do que lles agardaba. Unha carreira de camións despregouse ante os seus ollos: dous deles percorrían o recinto adornados, un con globos azuis e outro cuns de cor rosa. O gañador resultou ser o camión azul: vai ser un neno.

Unha carreira de camións para saber se é neno ou nena

Onte celebrouse a primeira revelación de xénero en Nudesa da súa historia. O responsable foi Alejandro, un traballador de materias primas ao que lle entusiasmaba revelar o xénero do seu futuro fillo dun xeito bastante orixinal. Os seus amigos e compañeiros encargáronse de levala a cabo e, mantendo a tradición de descubrir o xénero do bebé dun xeito orixinal, celebraron a festa no seu lugar de traballo. Os encargados comentan que foi un labor duro, porque facían falta permisos, materiais, organizar á xente e o espazo, etc. Pero "valeu a pena, saíu todo xenial e ademais cumpriuse a ilusión do pai, que quería ter un neno. Ver o camión do seu compañeiro cheo de globos azuis cruzando a meta impactou moi nel, están os dous moi felices e sorprendidos", comentaba Sandra, unha das amigas que organizou a velada.

A tendencia norteamericana do gender reveal, traducida ao galego como "revelación de xénero", segue atravesando fronteiras e instalándose nos costumes dos novos pais de hoxe en día. Unha festa para anunciar aos proxenitores e á familia o xénero dun bebé que está por nacer. Cada persoa descubre isto dun xeito diferente, aínda que as bengalas e globos adoitan ser os máis comúns. É esencial que os pais non saiban o xénero de antemán, como neste caso, para asegurar a sorpresa.