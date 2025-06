Tres colexios de Silleda e Forcarei vivirán o rural en granxas escola

A Deputación de Pontevedra acaba de publicar a relación dos 57 centros de ensino de 29 concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia que participarán este ano no programa de visitas ás granxas escola Vive o Rural, onde este ano están incluidos tres de Deza e Tabeirós-Terra de Montes.

O alumnado de Forcarei dos CEIP Nosa Señora das Dores e de Soutelo de Montes, e os rapaces de Ramón de Valenzuela da Bandeira, no municipio de Silleda, serán os afortunados que poderán realizar actividades de toma de contacto cos animais, labores da horta, obradoiros educativos ou xogos. Isto terá a finalidade de achegarse á realidade das actividades agrícolas e gandeiras e de adquirir coñecementos prácticos sobre a produción local, as características dos cultivos, a vida dos animais, o coidado do medio natural e a valorización do sector primario.